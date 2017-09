DALS : Une ex-danseuse dévoile une photo hot de son intimité

Alors que dans quelques semaines, TF1 dévoilera la 8e saison de Danse avec les stars, une ex-danseuse profite du bon temps en charmante compagnie. Emmanuelle Berne qui ne fera pas partie du casting cette année – elle est partie participer à la version Latin America aux États-Unis – a posté une photo intime très hot.

Sur Instagram, la belle blonde qui vit à présent en Amérique a publié un cliché d'elle dénudée, faisant face à son amoureux, également nu. Elle de dos, lui de face, tenant sa tête dans une main. Un cliché en noir et blanc très sensuel, ainsi commenté : "Une relation, c'est deux êtres qui grandissent ensemble, qui s'entraident, qui se font confiance et qui croient en l'autre ! Chaque soir, tu me manques, et le matin, quand je me réveille, tu me manques encore plus !"