DALS – Yann-Alrick Mortreuil, handicapé : "Les gens pensaient que j'étais bête"

Victime d'un handicap, Yann-Alrick Mortreuil (27 ans) ne se laisse pas abattre et, aujourd'hui, il mène une vie tout ce qu'il y a de plus classique. Aidée par les progrès scientifiques et technologiques, il entend grâce à un appareil auditif quasi invisible. Ce qui n'a pas toujours été le cas... Interrogé par le magazine Ici Paris sur sa surdité, découverte à l'âge de 8 ans, le danseur professionnel de Danse avec les stars raconte son difficile parcours avec le handicap.

"À l'école, les enfants se moquaient beaucoup de moi. Les gens pensaient que j'étais bête alors que j'étais malentendant !", dit-il. Le jeune homme a alors porté des contours d'oreilles mais, à l'adolescence, il ne voulait pas être moqué et il a traversé une sale période car il ne voulait plus les porter. "Cela m'a isolé, y compris de ma famille. Je n'assumais pas le regard des autres, ni leurs moqueries. Je me cachais. C'était un cercle infernal : je me sentais rejeté. (...) Je me sentais vraiment seul. J'ai quitté l'école à 16 ans. J'ai dû travailler et remettre mon appareil pour entendre", explique-t-il.

Fan de danse dès ses 4 ans, il donnera des cours lui-même à seulement 18 ! Yann-Alrick Mortreuil a commencé à danser en professionnel à l'âge de 20 ans. "La danse a été mon exutoire. (...) La danse m'a sauvé la vie", dit-il. Désormais, pour entendre la musique sur laquelle il évolue, il utilise le dispositif Audio 2000 de Bluetooth Siemens. "Il est quasi invisible. (...) Quand je travaille mes chorégraphies, je suis dans une bulle, c'est top !", clame-t-il.

L'interview intégrale à lire dans Ici Paris, en date du 13 septembre 2017.

Thomas Montet