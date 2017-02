Daniela Martins (Secret Story 3) : Sa métamorphose 5 mois après avoir accouché

En septembre 2016, Daniela Martins (révélée en 2009 grâce à Secret Story 3) dévoilait sur Instagram qu'elle était désormais l'heureuse maman d'une petite fille via une tendre photo où le bout de chou apparaissait endormi dans ses bras.

Cinq mois plus tard, Daniela est évidemment toujours aussi gaga de sa petite princesse, mais elle a aussi retrouvé sa ligne irréprochable ! C'est en tout cas ce qu'elle a confié à ses abonnés Instagram ce samedi 18 février en légende d'un montage photo avant/après. "5 jours avant l'arrivée de ma princesse, 5 mois et demi après l'arrivée de ma princesse. Aimez votre corps... On ne se le dit pas assez !!! C'est incroyable l'évolution et les étapes par lesquelles il passe, tout ce qu'on lui impose, tout ce qu'il nous donne <3 #momlife #evolution #body #trytobefit #mybody #mybaby #postpartum", a-t-elle indiqué.

La semaine dernière, Daniela prenait déjà la parole avec enthousiasme pour annoncer que sa petite poupée allait bientôt avoir sa deuxième dent ! "Ça y est, sa 2e dent a enfin percé !! Un mois après la 1ère et contrairement à la 1ère, celle-ci l'a terriblement fait souffrir... J'espère que les prochaines lui feront moins mal, car je vois déjà la gencive du haut gonflée. Je lui souhaite moins de douleurs et des nuits plus longues pour moi lol", lâchait-elle.

Notons que si l'on ignore toujours le prénom de bébé, Daniela avait indiqué que celui-ci commençait par la lettre E...