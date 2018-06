Danièle Évenou : Son compagnon atteint d'un cancer est en soins intensifs...

Comme le rapporte le magazine Ici Paris, Danièle Évenou doit faire face, indirectement, à la terrible épreuve du cancer. L'actrice de 75 ans, mythique interprète de Marie Pervenche, est actuellement aux côtés de son compagnon Jean-Pierre Baiesi, 59 ans, qui lutte contre la maladie.

"Le 31 mai, Jean-Pierre s'est senti très mal et a dû être transporté en urgence à l'institut Paoli-Calmettes de Marseille, où il a été immédiatement placé en soins intensifs. Il serait atteint depuis plusieurs mois d'un cancer. Soutenu par Danièle, il s'est battu contre le mal, mais malgré les soins, sa condition physique s'est peu à peu dégradée", écrit Ici Paris. En apprenant le diagnostic des médecins concernant l'évolution de la maladie de son cher et tendre, rencontré par l'intermédiaire d'une amie en 2014, "Danièle s'est effondrée", ajoute le magazine. Le cancer de Jean-Pierre Baiesi s'est déclaré il y a plusieurs mois et, comme le souligne Ici Paris, son physique "très amaigri" et son "visage profondément marqué" lors des obsèques de Véronique Colucci, étaient des signes que le maladie gagnait du terrain...

Danièle Évenou, qui avait réussi à se relever de la mort de son deuxième mari Georges Fillioud en 2011, se prépare donc au pire. La star, qui a récemment remporté la spéciale célébrités de l'émission Top Chef, a déjà fait ses adieux au cours de sa vie à plusieurs ex-compagnons comme l'animateur Jacques Martin et le chanteur Jacques Brel.

Thomas Montet