Top Chef Célébrités : Danièle Évenou gagnante, Caroline Receveur bluffante !

Une semaine après la victoire de Camille, Top Chef fait son grand retour sur M6 pour une édition spéciale ! Durant l'épisode diffusé mercredi 2 mai 2018, cinq personnalités se sont affrontées. La blogueuse Caroline Receveur, le mannequin Baptiste Giabiconi, le comédien et humoriste Issa Doumbia, l'ancien judoka et ministre des Sports David Douillet ainsi que la comédienne Danièle Évenou ont tenté de relever le challenge !

Première épreuve éliminatoire

Un premier candidat a été éliminé à l'issue d'une première épreuve. Chacun a proposé un plat qui lui ressemble. Et la règle était claire : le participant réalisant l'assiette qui plaît le moins aux chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Jean-François Piège et Michel Sarran quitte l'aventure. Les quatre autres sont dispatchés auprès des professionnels pour le reste de l'aventure.

Danièle Évenou séduit avec son gratin dauphinois revisité. De son côté, David Douillet a proposé des ravioles façon carbonara. Un plat qui a également plu à nos quatre jurés. Le beau Baptiste Giabiconi a tenté un poulpe aux deux façons et ses légumes du soleil. Une assiette qui laisse les chefs perplexes : ils ont apprécié les légumes mais pas la cuisson du poulpe... Place désormais à Caroline Receveur qui dévoile son plat : une quiche lorraine healthy. Le hic ? Son plat n'a finalement rien d'une quiche lorraine, autant visuellement que du point de vue du goût. Enfin, Issa Doumbia présente son mafé de poulet, référence à ses origines maliennes. Dans l'ensemble, les chefs semblent apprécier le plat.

L'heure est désormais au verdict. Jean-François Piège a choisi de poursuivre l'aventure avec Caroline Receveur. Hélène Darroze s'est quant à elle liée à Danièle Évenou. Michel Sarran a choisi l'assiette de David Douillet.. Enfin, Philippe Etchebest a choisi de garder avec lui... David Douillet également ! L'ancien judoka doit alors choisir entre les deux chefs et se décide à rejoindre le second. Michel Sarran doit alors choisir entre Issa Doumbia et Baptiste Giabiconi. Le chef poursuit l'aventure avec le comédien. Le mannequin Baptiste Giabiconi est alors éliminé.

Les duels

Le premier duel oppose David Douillet et Philippe Etchebest à Issa Doumbia et Michel Sarran. Le but ? Sublimer la pomme, en une heure et demie. À la fin de l'épreuve, l'un des deux candidats sera qualifié pour la grande finale, l'autre sera éliminé.

La recette de David Douillet : pommes caramélisées et crumble Spéculoos/coriandre.

La recette d'Issa Doumbia : pomme parfumée ananas et curcuma, coeur coulant cardamome.

À la dégustation, Hélène Darroze et Jean-François Piège notent deux belles assiettes mais préfèrent celle d'Issa Doumbia, qui se qualifie pour la finale. David Douillet est alors éliminé.

Pour le second duel, Caroline Receveur et Jean-François Piège affrontent Danièle Évenou et Hélène Darroze. Les deux candidates doivent, sous l'oeil de leurs chefs, revisiter le boeuf-carottes, l'un des plus célèbres plats français, toujours en une heure et demie.

La recette de Danièle Évenou : boeuf en tournedos, carottes au vin rouge, en beurre et en purée, sauce au vin.

La recette de Caroline Receveur : boeuf snaké et pimenté, tagliatelles et purée de carottes.

À la dégustation, Philippe Etchebest et Michel Sarran semblent décontenancés par le plat très épicé de Caroline et la fraîcheur du plat de Danièle. Finalement, les chefs préfèrent l'assiette de Danièle Évenou, qui se qualifie pour la finale. Caroline Receveur est éliminée.

Finale

La grande finale se joue entre Issa Doumbia et Danièle Évenou. Les deux candidats doivent relever un défi de taille : réaliser un dessert à base de légumes !

Issa choisit de revisiter le poireau, à la grande surprise de son chef Michel Sarran ! Sa recette est la suivante : poireau rôti et chutney de poireaux à la liqueur de coco, tomates caramélisées, chantilly sauce soja et pop-corn épicé.

De son côté, Danièle se lance sur une compote et brunoise de potiron avec des suprêmes d'orange et des courgettes caramélisées.

Face à ces deux recettes complètement différentes, Jean-François Piège et Philippe Etchebest sont partagés. Ils finissent par se mettre d'accord et choisissent l'assiette de Danièle Évenou, sacrée gagnante de Top Chef Célébrités !