Top Chef 2018, la finale : Camille gagnant, victoire sans appel face à Victor !

Après treize semaines de compétition, Top Chef 2018 (M6) touche à sa fin ! Victor et Camille sont les deux derniers candidats en lice dans le concours culinaire. Une finale qui s'est disputée entre deux membres de la brigade de Philippe Etchebest. Résumé de cet ultime épisode.

Composition des brigades et menu

Camille et Victor vont devoir s'affronter lors d'un défi culinaire de taille. Les deux cuisiniers doivent concocter un menu d'exception pour 100 convives, tous bénévoles de la Croix-Rouge ! C'est à L'hôtel Royal 5 étoiles Palace, à Evian, aux abords du lac Léman, qu'ils se retrouvent pour cette finale. Dans les cuisines du restaurant Les Fresques, les deux candidats auront dix heures devant eux pour venir à bout de ce challenge. Ils peuvent compter sur les bons conseils de Philippe Etchebest ainsi que sur l'aide de huit éliminés de Top Chef !

Brigade de Victor : Vincent, Clément, Justine, Geoffrey.

Brigade de Camille : Adrien, Mathew, Thibault, Tara.

Maintenant que les équipes sont composées, l'épreuve peut commencer. Camille et Victor ont au préalable préparé le menu qu'ils souhaitent proposer et assignent alors à chacun de leurs cuisiniers une tâche bien précise. Avec ses fiches techniques, Camille est carré et sait ce qu'il veut. Idem pour Victor, très organisé, qui a préparé des fiches techniques avec photos.

Menu de Camille :

– Entrée : Saint-Jacques, chantilly de choux-fleurs.

– Plat : Ballotine de volaille et ses légumes d'antan.

– Dessert : Parfum de rose, framboise, litchi.

Si l'entrée l'emballe, Philippe Etchebest trouve le plat "très classique". Un choix qui ne l'étonne pas venant de Camille. Enfin, il semble conquis par l'idée du dessert, qui lui rappelle celui que le candidat avait proposé lors de sa première épreuve.

Menu de Victor :

– Entrée : Langoustine, courges et bergamote.

– Plat : Turbot et ses légumes sauce champagne.

– Dessert : Un galet dans la nature au goût de praliné, clémentine et glace au sapin.

Là encore Philippe Etchebest semble conquis. Si Camille reste dans la simplicité, Victor travaille quant à lui des produits moins communs. Le chef doit pourtant choisir lequel de ses poulains il va accompagner pour cette finale. Après réflexion, il choisit d'épauler Camille. Victor est alors quant à lui soutenu par Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Tensions en cuisine

Équipe de Camille : Sur les conseils de Philippe Etchebest qui craint que l'entrée ne suffise pas, Camille demande à Tara d'ajouter des tuiles d'encre de seiche pour garnir l'assiette. Si tout semblait rouler, Mathew est quant à lui perturbé par la pression. Très stressé, l'Australien enchaîne les bourdes... De quoi mettre une mauvaise ambiance dans les cuisines. Camille finit par rassurer Mathew et tout finit par rentrer dans l'ordre.

Mais c'était sans compter la maladresse de Tara qui, alors que Camille venait de prendre soin des roses pour le dessert, en a fait tomber 25 en ouvrant le frigo. C'est la catastrophe en cuisine ! Mais Camille sait rebondir. En effet, le jeune homme de 27 ans garde le sourire et motive son équipe. Un comportement apprécié par Philippe Etchebest.

Équipe de Victor : Du côté de chez Victor, Justine décide de ne pas écouter les consignes. Alors que le finaliste lui avait demandé de découper les langoustines au ciseaux pour éviter d'abîmer la chair, elle le fait à la main. Lorsque Victor s'en rend compte, il confie être énervé... et il n'est pas au bout de ses surprises. Alors qu'il avait demandé à la jeune femme de piquer les langoustines avec des cures-dents afin qu'elles tiennent lors de la cuisson, Justine les a trop enfoncés et les cure-dents seraient alors irrécupérables... Elle recommence tout avec l'aide de Geoffrey, une perte de temps dont se serait bien passé Victor.

Il finit par se rendre à l'évidence : la recette à élaborer est bien trop compliquée en si peu de temps. Victor choisit alors de la modifier légèrement.

Dégustation

Après dix heures de travail, l'heure est à la dégustation pour les 100 invités et les quatre chefs Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège. Tous ont dix points à répartir entre les deux finalistes.

Si Philippe Etchebest et Jean-François Piège semblent conquis par l'entrée de Camille, Hélène Darroze et Michel Sarran regrettent un manque d'assaisonnement. Place à l'entrée de Victor, qui ne fait pas non plus l'unanimité auprès de nos chefs. Ils trouvent la langoustine trop cuite... et la raviole pas assez. Côté goût, tous sont fans. Les 100 convives sont quant à eux partagés entre les deux assiettes.

Alors que le plat est attendu, tout roule côté dressage chez Camille. Dans les cuisines de Victor, par contre, rien n'est clair. Il y a plusieurs gestes à effectuer et visiblement pas assez de mains. L'équipe prend du retard... Les chefs se régalent avec l'assiette de Camille mais déplorent le fait qu'il ne prenne pas de risque. En dégustant le plat de Victor, les chefs notent les saveurs, les goûts et surtout la prise de risque ! Les 100 convives sont également emballés par le plat de Victor.

Place désormais aux desserts ! Le merveilleux de Camille plaît aux quatre chefs. Jean-François Piège regrette tout de même le manque de glace qui aurait fini le dessert. Le galet trompe-l'oeil de Victor déçoit quant à lui les chefs par le visuel... et par le goût. Le crumble est trop salé et le dessert n'est pas à la hauteur de l'entrée et du plat. Du côté des convives, le dessert de Camille plaît bien. Celui de Victor également mais certains ont des réserves sur le crumble salé.

Résultat des votes des chefs

Philippe Etchebest a attribué cinq points à chacun.

Michel Sarran a accordé six points à Victor et quatre à Camille.

Hélène Darroze a donné six points à Victor et quatre pour Camille.

Jean-François Piège a attribué six points à Victor et quatre à Camille.

À ce stade, Victor est en tête.

Et le gagnant est...

Trois mois plus tard, Camille et Victor sont enfin fixés sur leur sort ! Le premier reçoit les caméras de M6 dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le restaurant de Marc Meurin, chef deux étoiles, où il travaille depuis six ans. Il est entouré de ses collègues et notamment de Carla, sa petite amie. À Paris, on retrouve Victor dans la prestigieuse école de cuisine qui a vu naître sa carrière. Il y retrouve alors son ancien chef Éric Robert, Meilleur Ouvrier de France.

Les deux finalistes se retrouvent dans un célèbre palace parisien afin de découvrir lequel d'entre eux est le grand gagnant du concours. Camille est le premier à arriver dans une salle dans laquelle ses proches l'attendent. Très ému, il peine à retenir ses larmes et livre un discours touchant. Victor retrouve à son tour ses parents, son amoureuse et bien d'autres proches venus le soutenir. Touché, il remercie chacun et se laisse prendre d'émotion...

Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège retrouvent chacun des finalistes. Il est l'heure de connaître le nom du vainqueur.

Le grand gagnant de Top Chef 2018 est Camille avec 66,92% des votes !