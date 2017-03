Danielle Priano : La coiffeuse des stars, arrêtée pour détention de drogues

L'industrie du show business américain vient de perdre un de ses membres... Danielle Priano, dont le carnet d'adresses regorge de stars de premier plan, a été arrêtée par la police alors qu'elle tentait de prendre un vol pour New York avec des centaines de pilules.

Comme le rapporte le site TMZ.com, Danielle Priano, coiffeuse des stars dont les clientes se nomment Mariah Carey (on l'a d'ailleurs vue dans sa télé-réalité Mariah's World) ou Jennifer Lopez, a été arrêtée le 12 février à l'aéroport de Buffalo (dans l'Ouest de l'État de New York), en possession de plusieurs tubes de pilules différentes, illégalement obtenues. La jeune femme, qui essayait de monter à bord d'un vol en direction de la ville de New York, était visiblement sous le coup d'un mandat de perquisition car la police a volontairement fouillé dans son bagage et dans son sac à main, où elle a trouvé pas moins de 400 pilules !

Présentée immédiatement devant un juge, Danielle Priano a plaidé non coupable des quatre chefs d'accusation pesant sur ses épaules. Dans les documents obtenus par TMZ, on apprend que la liste des pilules, dont certaines sont considérées comme des stupéfiants, comprend de l'Adderall, de l'oxycodone, de l'hydrocodone, du Xanax et du Suboxone. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si elle en faisait un usage personnel, si elle en faisait commerce ou si elle les récoltait pour sa clientèle...

Thomas Montet