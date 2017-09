Danse avec les stars 8 : Découvrez la sublime partenaire d'Agustin Galiana !

Samedi 14 octobre 2017, TF1 donnera le coup d'envoi de la 8e saison de Danse avec les stars. Alors que les entraînements viennent tout juste de débuter, nous sommes en mesure de vous annoncer avec qui Agustin Galiana (vu notamment dans la série Clem) se lancera dans la compétition !

En effet, en comparant la dernière publication Instagram du comédien de 39 ans à celle de la sublime Candice Pascal, on ne peut que constater que nos deux artistes ont passé la journée ensemble afin de préparer le premier prime time de la saison.

"Qui sera ma danseuse ? En tout cas, elle est magnifique. Le premier jour de répétitions avec elle s'est super bien passé même si je suis un peu raide pour l'instant. Mais tout va s'arranger et ça va être très beau. Je vous embrasse !", a commenté Agustin Galiana en légende d'un cliché en noir et blanc sur lequel on le voit prendre la pose allongé entre les jambes d'une jeune femme restée debout.

De son côté, Candice Pascal a publié un cliché où l'on reconnaît le look qu'elle a arboré sur l'Instagram d'Agustin et a ajouté à propos du candidat caché à ses côtés : "Mystérieux inconnu qui me suit déjà partout..."

Bien entendu, les fans d'Agustin Galiana ont vite reconnu leur idole !

Danse avec les stars 8, c'est samedi 14 octobre à 21h sur TF1 !