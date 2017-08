Danse avec les stars 8 – Silvia Notargiacomo virée : "Ceci n'est pas mon choix"

"Ceci n'est pas mon choix, a poursuivi Silvia Notargiacomo. Quand on ne voit plus une étoile, ce n'est pas qu'elle est tombée. C'est juste la terre qui tourne et nous éloigne de sa splendeur." Dans la foulée, la danseuse italienne a remercié la production de TF1 de lui avoir permis de rencontrer "de vraies stars, aujourd'hui des amis".

Pour rappel, Silvia Notargiacomo assure le show depuis la toute première saison de Danse avec les stars en France. Elle a ainsi été la partenaire de David Ginola, Francis Lalanne, Gérard Vives, Titoff, Anthony Kavanagh, Djibril Cissé et Julien Lepers.

Si elle n'a pour l'heure pas évoqué son avenir professionnel en détail, la talentueuse jeune femme a évoqué "de nouvelles aventures et de nouveaux projets".