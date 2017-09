Danse avec les stars 8 : Un nouveau système de vote qui change tout

Du nouveau est à prévoir pour la 8e édition de Danse avec les stars. La production a revu le système de vote et ce n'est pas tout. Explications...

Dans les précédentes éditions, le public pouvait voter en faveur du candidat de son choix, qu'importe les notes qu'il recevait. Résultat, Sylvie Tellier avait été éliminée alors qu'elle était très douée et Julien Lepers était resté dans la compétition plusieurs semaines tout en obtenant les moins bonnes notes.

Afin d'éviter que ce genre de scénario ne se répète, DALS a donc mis en place une nouvelle règle . "A l'issue de chaque émission [à partir de la 2e, ndlr], les trois couples les moins bien notés par le jury seront soumis aux votes du public. Seul le public décidera quelles stars pourront continuer l'aventure !", est-il expliqué dans le dossier de presse.

Côté nouveautés, en plus du nouveau juré, Nicolas Archambault, et des co-animateurs qui présenteront l'émission au côté de Sandrine Quétier, des soirées à thème sont prévues comme la Crazy Night, lors de laquelle les candidats pourront par exemple passer d'un tango à un Bollywood. Il y aura aussi La Family Choice, pendant laquelle un proche de chaque personnalité viendra lui lancer un défi en choisissant une danse, et peut-être même danser à ses côtés pour une performance...

Danse avec les stars 8 débutera le 14 octobre prochain sur TF1.