Danse avec les stars 9 : Un acteur de Demain nous appartient au casting

Les premiers noms du casting de Danse avec les stars 9 (TF1) commencent à fuiter ! Selon nos confrères de Puremédias, la première chaîne "vient de se sécuriser un troisième candidat". Il s'agit d'un acteur bien connu des fans la série Demain nous appartient : Clément Rémiens.

Le jeune homme de 20 ans qui incarne Maxime Delcourt aurait en effet été choisi pour enflammer la piste de danse du célèbre concours et pourra demander quelques précieux conseils à sa collègue Lorie Pester (Lucie). Cette dernière connaît bien DALS puisqu'elle a été candidate de la saison 3 et a été éliminée en demi-finale.

Clément Rémiens rejoint ainsi Iris Mittenaere, un nom annoncé il y a quelques semaines par Puremédias. Nos confrères ont également révélé que la chanteuse Lio a été choisie par la production. Et, selon le magazine Public, Mamoudou Gassama, le Spiderman malien qui a fait le buzz en sauvant un enfant suspendu à un balcon à Paris en mai dernier, aurait été contacté. On lui aurait proposé 15 000 euros pour apprendre la salsa, le tango et autres danses de salon.

En revanche Pamela Anderson, qui avait également été annoncée par Public, ne sera pas candidate. Son agent Thierry Martino a formellement démenti cette information sur son compte Facebook privé comme l'ont révélé nos confrères de Gala.