Dany Brillant : "J'ai eu un grave souci de santé"

Dany Brillant s'apprête à faire son retour dans la musique avec le disque Rock and Swing et, à l'occasion d'une interview pour Télé Magazine, il a multiplié les confidences. Le chanteur de 52 ans a ainsi dévoilé avoir eu des problèmes de santé.

Sur son nouveau disque, Dany Brillant interprète le titre Quand tu enten­dras ma chan­son et elle résonne avec sa propre histoire... "C'est un chan­teur mourant qui laisse un testa­ment à ses proches. J'ai eu un grave souci de santé. Et ça m'a inspiré ce titre. On le voit avec la mort de Johnny : un chan­teur est éter­nel parce que ses chan­sons conti­nuent de vivre. La voix du chan­teur reste", dit-il. Toutefois, l'artiste ne s'étend pas sur la maladie qu'il a dû affronter même si tout cela semble derrière lui désormais.

Heureux de faire son retour après quatre ans d'absence dans les bacs depuis la sortie de Le dernier romantique, Dany Brillant poursuit ses confidences en ajoutant qu'en plus de santé, tout n'a pas été rose pour lui. "Depuis quatre ou cinq ans, j'ai un passage à vide, avoue l'ar­tiste. Natha­lie [sa femme, ndlr] a toujours été et est toujours là", dit-il. L'artiste a d'ailleurs dédié une chansons à son épouse, intitulée Tu es mon rêve.

