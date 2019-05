David Beckham à Paris : rencontre avec ses fans pour un premier anniversaire

Durant des années, David Beckham a utilisé les crèmes de sa femme Victoria pour sa routine beauté. Jusqu'au jour où le charmant Britannique de 44 ans a décidé de lancer sa propre marque de grooming : House 99. Le retraité du football, qui a conclu sa carrière en beauté en PSG, a proposé sa marque de soins pour le visage, la barbe, le corps et les cheveux au début de l'année 1998.

"Le grooming, ce n'est pas seulement une question de look, c'est avant tout un état d'esprit. Le plus important dans le grooming, c'est oser expérimenter pour trouver son prochain look. J'ai créé House 99 pour offrir à chacun l'inspiration et les produits nécessaires pour expérimenter de nouveaux looks et être à l'aise en le faisant. House 99 est une communauté d'hommes où l'on trouve tout le nécessaire pour réaliser son prochain look, quel qu'il soit", défend David Beckham sur le site de sa marque.