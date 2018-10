David Beckham, son mariage avec Victoria : "C'est plus compliqué avec le temps"

Ils forment l'un des duos les plus solides du show-biz. Ensemble depuis 1997 et mariés depuis dix-neuf ans, Victoria et David Beckham sont à la tête d'une famille soudée avec leurs quatre enfants, Brooklyn (19 ans), Romeo (16 ans), Cruz (13 ans) et Harper (7 ans). Partagé entre Londres et Los Angeles, le couple jouit par ailleurs d'une immense notoriété avec, d'un côté, la carrière de sportif de Becks aujourd'hui devenu l'égérie chouchou des marques, de l'autre le parcours exceptionnel de Posh, ex-Spice Girl qui s'est reconvertie avec succès en créatrice de mode.

Mais derrière les apparences se cache aussi un couple comme tous les autres, qui traverse des moments de joie comme de nombreuses difficultés. C'est en tout cas ce qu'a admis l'ex-footballeur de 43 ans dans un entretien adressé à la télévision australienne. Interviewé dans l'émission The Sunday Project, David Beckham a concédé que son mariage de près de vingt ans avec Victoria n'était pas toujours de tout repos. "Être marié depuis autant de temps que nous le sommes, c'est toujours beaucoup de boulot. Ça devient un peu plus compliqué", a-t-il confié.

Des propos qui font écho à ceux qu'avait prononcés la designer de 44 ans dans les pages de Vogue début septembre, alors qu'elle évoquait les rumeurs de divorce. "Nous réalisons tous les deux que nous sommes plus forts ensemble qu'en tant que simples individus. Est-ce que chacun d'entre nous en serait là où il en est aujourd'hui si nous ne nous étions pas rencontrés et si nous n'avions pas été ensemble toutes ces années ?", s'était-elle interrogée.