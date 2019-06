David Emanuel : Le créateur de la robe de mariée de Diana recasé avec un homme

Avec son ex-femme Elizabeth, qui fut son épouse de 1976 à leur séparation en 1990, l'ambiance est si délétère qu'ils ne peuvent même pas se trouver dans la même pièce et communiquent exclusivement par l'entremise des deux enfants - Ollie, 39 ans, et Eloise, 38 ans - qu'ils ont eus ensemble. Mais David Emanuel est un homme heureux, heureux avec un homme : le styliste britannique de 66 ans a révélé il y a quelques jours, au cours d'une soirée, être en couple avec son associé, David Byrne.

"Oui, c'est vrai, nous sommes ensemble", a confirmé avec plaisir, dans des propos rapportés par Katie Hind dans l'édition dominicale du Daily Mail, le couturier demeuré célèbre pour avoir confectionné la robe de mariée de Lady Diana à l'occasion de son mariage avec le prince Charles en 1981. Et d'ajouter : "Ce n'est pas en soi une histoire de coming out, mais maintenant que je suis avec David, il m'aide dans mes affaires et nous formons un couple." C'est d'ailleurs avec David Byrne qu'il assistait en octobre dernier au mariage de la princesse Eugenie d'York, à Windsor. Quant à savoir ce qu'en pense son ex-épouse : "J'ignore si Elizabeth est au courant et je m'en fiche." Voilà qui est clair : les relations ne se sont toujours pas réchauffées entre les deux ex-conjoints.

David et Elizabeth Emanuel avaient connu une publicité fulgurante en 1981 après avoir conçu la robe de la princesse Diana pour son mariage avec le prince de Galles, une robe couleur ivoire en taffetas avec de la dentelle, des broderies, des sequins et 10 000 perles, ainsi qu'une traîne de plus de sept mètres de long - la plus longue des mariages royaux, comme l'avait exigé Diana. Après leur rupture en 1990, Elizabeth avait quitté le domicile conjugal et chacun avait mené ses activités de son côté, David créant sa société de confection. Ce dernier avait connu un regain de médiatisation en 2013 en participant à la version anglaise de l'émission de télé réalité Je suis une célébrité, sortez-moi de là.

La chroniqueuse Katie Hind rapporte que, lors d'une récente fête à laquelle il prenait part au palais de Kensingon, David Emanuel ne faisait pas de mystère de son aversion envers son ancienne femme : "Je viens d'apprendre qu'elle est sur la liste des invités. Si elle arrive, je m'en vais, y avait-il lâché. Je ne supporte pas ces gens qui s'entendent à merveille avec leurs ex et partent en vacances avec. Ça rime à quoi ? Si vous allez si bien ensemble et vous aimez tant, pourquoi divorcer ? Je suis heureux à présent, incroyablement fier de mes deux enfants et rien n'a changé, à vrai dire." Ils avaient toutefois réussi à se côtoyer tout en restant civilisés devant la reine Elizabeth II en mars 2010, lors d'une réception au Victoria and Albert Museum au palais de Buckingham.