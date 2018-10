Mariage de la princesse Eugenie : Le tendre baiser des jeunes mariés

La princesse Eugenie et Jack Brooksbank se sont offert un tendre baiser à leur sortie de la chapelle St George. Une démonstration d'amour qui vient ainsi clôturer la cérémonie de mariage de ce vendredi 12 octobre 2018 à Windsor. Affichant de larges sourires devant les photographes, le couple de jeunes mariés s'est embrassé pour la première fois en tant que mari et femme.

Suivis de près par leurs demoiselles et garçons d'honneur, parmi lesquels figuraient le prince George (5 ans) et la princesse Charlotte (3 ans), Eugenie d'York et son mari ont offert un spectacle majestueux en descendant les marches de la chapelle. Une scène dans laquelle la longue traîne de la robe de mariée signée Peter Pilotto a joué une rôle de choix. Le couple a ensuite rejoint son carrosse pour une procession dans les rues de Windsor. Un cortège particulièrement coûteux dont de nombreux Britanniques se seraient d'ailleurs bien passés.