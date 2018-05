Mariage du prince Harry et Meghan Markle : LE baiser, fous d'amour à l'église...

Moins de deux ans après leur première rencontre, le prince Harry et Meghan Markle, désormais titrés duc et duchesse de Cambridge, sont mari et femme. En ce samedi 19 mai 2018 qu'un soleil aussi radieux qu'eux baignait d'ondes positives à Windsor, au terme d'une semaine marquée par le rocambolesque scénario de la défection du père de la mariée, le jeune couple a été uni en la chapelle St George et a offert aux regards du public le spectacle d'un amour évident. Et tellement touchant...

Les effusions ont pu commencer lorsque l'Américaine est apparue sur le parvis de l'église, émergeant de la Rolls Royce qui l'avait acheminée avec sa mère Doria Ragland depuis l'hôtel qu'elle avait occupé pour sa dernière nuit avant les noces dans une merveille de robe de mariée Givenchy, d'une irrésistible simplicité (en apparence). Entendant la clameur au dehors et les cloches au-dessus, le prince Harry, arrivé une quinzaine de minutes plus tôt avec le prince William et habillé de son uniforme de capitaine des Blues and Royals, comprenait que l'instant de la découverte de sa fiancée en robe blanche était imminent et, détendu (... en apparence !) jusqu'alors, montrait des signes de fébrilité... Lesquels se dissipaient pour laisser place à une émotion flagrante devant la beauté de celle qu'il aime. Un sourire tendre, des yeux embués et une expression béate en étaient les signes tandis que Meghan remontait l'allée de l'église au bras du prince Charles, qui remplaçait fièrement Thomas Markle.

Au cours de la cérémonie conduite par le doyen de Windsor, le Très Révérend David Conner, avec l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, pour célébrer le mariage, les instants d'une irrésistible complicité amoureuse ont été légion. Elle a culminé dans l'échange des consentements, dès le début de l'office, puis celui des voeux et des alliances, après notamment l'interprétation du standard Stand By Me par Karen Gibson et les enfants du Kingdom Choir. Se donnant la main, Harry et Meghan ont répété les mots par lesquels ils se sont promis de s'aimer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare, avant de se passer mutuellement les alliances au doigt. "Meghan, a le premier dit Harry, je te donne cette alliance en gage de notre mariage. Avec mon corps je t'honore, tout ce que je suis je te le donne, et tout ce que j'ai je le partage avec toi, dans l'amour de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit." Le tour de Meghan venu, et ces mêmes paroles prononcées, l'archevêque Justin Welby proclamait solennellement leur union.