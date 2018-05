Mariage de Meghan Markle: Les images de son arrivée à l'hôtel avec sa mère Doria

Superbe dans une robe Roland Mouret bleu marine, au côté de sa mère Doria en robe blanche et veste noire, Meghan, 36 ans, a tout juste confié avec de grands sourires qu'elle allait "à merveille", puis a disparu à l'intérieur de l'établissement, accueillie sur le perron par le maître des lieux, Kevin Brooke, et son adjoint, Andre Bremermann. Elle réapparaîtra en robe de mariée... L'aile Est de l'hôtel, où les deux femmes séjournent, avait été protégée par une toile afin d'éviter que les médias n'aperçoivent des choses qui sont censées rester secrètes jusqu'au tout dernier moment.

Arrivée en Angleterre mercredi, Doria Ragland a pu prendre le thé le même jour avec le prince Charles - qui conduira sa fille à l'autel, en lieu et place de Thomas Markle - et la duchesse Camilla, rencontrer le prince William, la duchesse Catherine et leurs enfants à l'occasion des répétitions, puis faire la connaissance de la reine Elizabeth II le vendredi dans l'après-midi - autour d'un thé, of course, et en présence du prince Harry. Ce samedi, elle prendra place au côté de Meghan à l'arrière de la voiture qui l'amènera à la chapelle St George à Windsor.