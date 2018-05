Kate Middleton : Très chic avec George et Charlotte pour leur 1er mariage royal

Au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, qu'il convient désormais de désigner comme le duc et la duchesse de Sussex, le suspense autour de la robe de la mariée était intenable. À l'instar de Kate Middleton, sept ans plus tôt, l'actrice américaine a choisi une maison réputée pour son audace : l'Anglaise Clare Waight Keller pour Givenchy - Kate avait, elle, opté pour Alexander McQueen. Quelques minutes avant la cérémonie, alors que le prince Harry et les invités attendaient déjà dans la chapelle St George du château de Windsor, Kate Middleton est arrivée tout juste avant Meghan. Elle, aussi, était forcément très attendue.

Auprès de son petit frère dont il est le témoin, William est arrivé une dizaine de minutes avant son épouse dans la chapelle. La duchesse de Cambridge avait une autre mission, celle d'accompagner la dizaine de pageboys (jeunes pages) et flowergirls (porteuses de fleurs) des mariés. En tête de cette adorable escadrille, les aînés de Kate, le prince George (4 ans) et la princesse Charlotte (3 ans), dont c'était le premier mariage royal. À leurs côtés, il fallait compter sur Ivy, la fille de 4 ans de Jessica Mulroney, amie intime de l'Américaine, ainsi que ses frères, les jumeaux Brian et John, 7 ans, qui sont pages avec Jasper Dyer, dont Harry est le parrain. Chacun des mariés avait aussi deux de ses filleules : Florence van Cutsem (3 ans) et Zalie Warren (2 ans) pour Harry, ainsi que Remi Litt et Rylan Litt, pour Meghan. Les quatre pageboys devaient notamment porter le voile de 5m de la mariée.

La duchesse de Cambridge portait un ensemble jaune pâle sur-mesure signé Sarah Burton pour Alexander McQueen - on ne change pas une équipe qui gagne ! Cet ensemble est porté avec un chapeau de l'excentrique et adoré Philip Treacy et des escarpins nude Kiki McDonough.

Après avoir vérifié les derniers détails sur les adorables pageboys et flowergirls, Kate a pris place au sein de la chapelle pour laisser Meghan faire sa grande entrée avant de prendre, une fois à l'intérieur, le bras du prince Charles.