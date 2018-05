Victoria et David Beckham : Impeccables au mariage de Meghan et Harry

Quand on imagine la liste des invités de Meghan Markle et Harry, pour leur mariage ce samedi 19 mai 2018, le couple Beckham fait partie des premiers à nous venir en tête. Pour leur deuxième mariage royal, sept ans après celui de William et Kate, David et Victoria Beckham n'ont pas déçu...

David Beckham portait le costume queue-de-pie que tout gentleman de la haute société britannique se doit d'arborer en pareille occasion. Mais l'uniforme n'empêche pas le style : avec ses tatouages sur les mains, ses lunettes de soleil et son sourire carnassier, l'ancien footballeur était tout simplement bombesque dans l'allée menant à la chapelle St George où se déroule la cérémonie.

À ses côtés, Victoria Beckham portait sans nul doute l'une de ses créations. Une robe bleu marine à la longueur très étudiée (juste au-dessus de la cheville) et aux manches fendues. Chaque détail compte et la créatrice le sait bien. Victoria a ainsi misé sur une paire d'escarpins de couleur pêche qui offre à sa tenue un piquant inattendu. Maîtrise totale...

Sept ans plus tôt, le couple avait déjà fait sensation au mariage de William et Kate Middleton. Pour l'union du duc et de la duchesse de Cambridge, Victoria Beckham portait une tenue similaire dans sa simplicité à un détail près : la star était enceinte de 6 mois. Sa fille Harper allait voir le jour le 11 juillet suivant à Los Angeles.