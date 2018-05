Meghan Markle dans sa robe de mariée Givenchy : l'émotion du prince Harry...

Le secret a été, des mois durant, jalousement gardé : il n'a pas fallu longtemps, suite à l'annonce des fiançailles du prince Harry le 27 novembre 2017, pour que la question de la robe de mariée de Meghan Markle surgisse et avec elle une flopée d'hypothèses. Ainsi, tandis que la principale intéressée se lançait dans les essayages avec son amie intime la styliste Jessica Mulroney, spécialiste en la matière, et que Victoria Beckham démentait comme elle pouvait sur le plateau de James Corden avoir été sollicitée pour ce privilège, les noms de marques fleurissaient çà et là, sans qu'on voie le bout d'une traîne... C'est finalement Clare Waight Keller, nouvelle directrice artistique de la maison française Givenchy, qui a eu cet honneur.

Le suspense a pris fin, et de quelle éblouissante manière ! Samedi 19 mai 2018, quelques instants avant 12h (heure locale), Meghan Markle est apparue au seuil de la chapelle St George de Windsor, où son fiancé le prince Harry, en uniforme de capitaine des Blues and Royals, avait fait son arrivée quelques minutes plus tôt à pied, sous les acclamations de la foule, en compagnie de son frère aîné et témoin, le prince William, portant l'uniforme du même régiment. Et pendant ces instants suspendus où il patientait fiévreusement avant de la découvrir dans sa robe de mariée, le public du monde entier en avait la primeur.

Un public qui avait pu entrapercevoir et deviner cette robe de mariée derrière les vitres de la Rolls Royce acheminant Meghan Markle, accompagnée de sa mère Doria Ragland, depuis l'hôtel Cliveden House où elle avait passé la nuit précédente, à une trentaine de minutes au nord de Windsor. Des caméras dans le parc de l'établissement avaient immortalisé ce départ et livré un aperçu de la mariée, portant un voile et arborant un col bateau.

Une fois à Windsor, on a pu admirer la création de l'Anglaise Clare Waight Keller dans toute sa magnificence et sa splendide sobriété. Harry aussi. Sentant une montée d'adrénaline et prenant une grande inspiration suivie d'un soupir en comprenant que le moment était arrivé, il a avidement scruté la venue de Meghan jusqu'à lui au bras du prince Charles.