Mariage de Meghan Markle et du prince Harry : Victoria Beckham s'est trahie !

Les invitations pour le mariage du prince Harry et Meghan Markle, le 19 mai 2018 à Windsor, ont été envoyées et si la plupart des quelque 2 000 destinataires - entre les 600 invités en lien direct avec le couple et les 1 200 personnes du public conviées à se poster aux abords de la chapelle St George - font profil bas, il y en a au moins deux, et pas des moindres, qui ont d'ores et déjà confirmé leur participation : David et Victoria Beckham.

En marge de la présentation à Beverly Hills, jeudi soir (12 avril), de sa collection de vêtements fitness en collaboration avec Reebok, en présence de ses trois fils (Brooklyn, Romeo et Cruz) et de son amie Eva Longoria, Victoria Beckham a fait un passage tard le même soir sur le plateau du Late Late Show de l'animateur britannique expatrié à Los Angeles James Corden. Mais ce dernier n'était pas tant intéressé par les vêtements de sport conçus par la styliste britannique que par la robe de mariée de Meghan Markle... Il n'a pas manqué de cuisiner sa compatriote pour savoir si c'est à elle que revient effectivement le privilège d'habiller l'ex-héroïne de la série Suits pour le grand jour.

"Victoria, comment se passe la confection de la robe de mariée de Meghan Markle, est-ce que ça se passe bien ?", tente-t-il ainsi, espérant lui faire laisser échapper un scoop. "Peut-être que vous savez quelque chose que j'ignore, esquive-t-elle en riant. Ce n'est pas moi qui fais la robe, non. Hélas, non. Mais je suis sûre qu'elle sera à couper le souffle quelle que soit la robe." A moins d'un superbe bluff de l'ancienne Spice Girl, voilà un nom qu'on peut rayer de la liste des marques les plus en vue dans les pronostics pour cette création qui sera scrutée le 19 mai : Ralph & Russo, Sarah Burton pour Alexander McQueen (qui avait réalisé la robe de la duchesse Catherine de Cambridge), Amanda Wakeley, Misha Nonoo, très proche de Meghan, ou encore Oscar de la Renta restent en compétition aux yeux du public, alors que la principale intéressée a dû arrêter son choix il y a déjà de longues semaines, avec l'aide de son amie intime Jessica Mulroney...

Victoria Beckham ne sait vraiment pas mentir !

A défaut de signer la robe de mariée, Victoria Beckham pourra s'en faire une idée en vrai puisqu'elle sera présente le jour des noces, tout comme elle avait assisté le 29 avril 2011, avec son mari David, au mariage du prince William et de Kate Middleton en l'abbaye de Westminster. L'Anglaise, qui aura 44 ans le 17 avril, n'a pas pu empêcher James Corden de lui tirer les vers du nez : "Je ne sais pas", a-t-elle tenté d'éluder lorsqu'il lui a demandé si elle était invitée, mais en bafouillant à tel point qu'elle s'est trahie. "Vous y serez, c'est sûr, c'est le plus grand oui que j'aie jamais entendu", a explosé son interlocuteur, hilare, à l'instar de l'ancienne gloire de la NBA Shaquille O'Neal, ambassadeur Reebok qui accompagnait Victoria.

Ce dernier a d'ailleurs fait une intervention plutôt désopilante : "Puis-je poser une question ?, a-t-il demandé de sa voix caverneuse. Vous venez tous les deux d'Angleterre. Si j'épouse la reine d'Angleterre, est-ce que ça fait de moi le roi d'Angleterre ?" "Je vais dire que non, mais je dois dire, au nom de tout le monde en Grande-Bretagne, que j'adorerais", a fini par répondre James Corden après avoir considéré cette idée "sensationnelle". "Reine Victoria, appelle-moi", a alors enchaîné l'ex-basketteur en mimant un coup de fil face caméra. Avant que l'animateur lui fasse remarquer que le prénom de l'actuelle reine est... Elizabeth.

Si David Beckham et Victoria, "excitée" comme tous les Britanniques et ravie de voir "combien Harry et Meghan ont l'air heureux", seront donc présents au mariage, un autre couple de premier plan qu'on pensait invité ne sera pas de la noce : Barack et Michelle Obama, amis avec le prince Harry depuis leur entente autour des Invictus Games, ne seront pas présents, vraisemblablement pour des raisons ayant trait aux conditions de sécurité. Un sujet qui fait déjà jaser en raison du budget faramineux qui sera employé à ces seules fins...