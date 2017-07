Eva Longoria et Victoria Beckham : Double date intime avec José et David

BFF de longue date, Eva Longoria et Victoria Beckham se sont retrouvées le temps d'un dîner organisé samedi 29 juillet 2017 au restaurant branché Giorgio Baldi, à Santa Monica, pour un double date avec leurs maris José Baston et David Beckham.

Vêtue d'une robe blanche et perchée sur une paire d'escarpins Louboutin, l'ancienne vedette de la série Desperate Housewives était toute fraîche et pimpante lors de son arrivée sur les lieux, talonnée de près par le businessman mexicain. Il y a quelques jours, le couple (qui s'est marié en mai 2016 après trois ans de relation) était encore de passage en Europe, où il vient de passer ses vacances en Espagne et en Italie.

Rumeurs de divorce et belle déclaration d'amour

Conduits par leur chauffeur, les parents de Brooklyn (18 ans et bientôt installé dans son propre appartement à New York), Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et Harper (6 ans) ont quant à eux été brièvement aperçus sur la banquette arrière de leur Bentley, se protégeant des flashs des paparazzi. Cette nouvelle sortie de la styliste et de l'ex-footballeur survient alors que des rumeurs persistantes les disent séparés après dix-huit années de mariage. La supposée information avait entre autres été relayée par le site du Daily Mail le 23 juillet dernier.

Pour Victoria Beckham, rien de tel que de répondre avec le sourire, même si elle n'est pas franchement réputée pour sa joie de vivre communicative. Samedi, la star de 43 ans s'est donc emparée de son compte Instagram pour publier un selfie où elle apparaît toutes dents dehors lors d'une virée en voiture avec son fils aîné. Puisqu'on vous dit que tout va bien...