Brooklyn Beckham : Une nouvelle chérie et un premier appartement à New York

Brooklyn Beckham a bien grandi. A tout juste 18 ans, le fils aîné de Victoria et David Beckham est une véritable graine de star qui se mue progressivement en un homme responsable et autonome. La preuve avec son tout nouveau projet qui en dit long sur ses intentions de s'émanciper...

Comme le rapportait la Page Six du New York Post ce lundi 24 juillet 2017, le frère de Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et Harper (6 ans) s'apprête à s'installer de façon durable aux Etats-Unis. Et s'il a été régulièrement aperçu à Los Angeles ces dernières semaines, ce n'est pas en Californie qu'il compte vivre mais bien sur la côte Est, à New York.

Déterminé à se lancer très sérieusement dans la photographie (ses débuts remarqués dans la mode ont été suivis de la parution de son premier livre de photos, What I See, disponible depuis le 29 juin dernier), Brooklyn Beckham est actuellement à la recherche de son tout premier appartement. D'après un indiscret bien informé, le jeune homme "veut avoir son propre espace à New York. Il prévoit d'emménager là-bas le mois prochain pour poursuivre sa carrière dans la photo, entre autres choses", a-t-on confié.

Qu'on se le dise, Brooklyn Beckham devrait toutefois garder un pied à Los Angeles, où vit sa nouvelle petite amie, la chanteuse Madison Beer, "afin de poursuivre sa relation avec elle". Révélée en 2012 par Justin Bieber, la jeune femme de 18 ans est vite devenue inséparable de son chéri. Dimanche 23 juillet, c'est d'ailleurs dans les rues de West Hollywood que le couple a de nouveau été repéré par les paparazzi lors d'une sortie entre amis, après avoir dîné au restaurant Delilah. En attendant de découvrir ensemble d'autres spots branchés dans la Grosse Pomme...