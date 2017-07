Brooklyn Beckham in love : Le baiser qui confirme sa romance avec Madison Beer

Brooklyn Beckham est amoureux. Vendredi 21 juillet, le jeune homme de 18 ans était accompagné de sa nouvelle petite amie, la chanteuse Madison Beer (18 ans également), pour profiter d'une journée shopping et s'afficher ainsi pour la première fois ensemble.

Repérés dans les rayons du magasin branché Barney's New York dans le quartier de Beverly Hills, les tourtereaux sont apparus complices et câlins. Une photo publiée sur le site du Daily Mail les montrent même en train d'échanger un baiser en public.

En parfait gentleman, le frère de Romeo (14 ans), Cruz (12 ans) et Harper (6 ans) s'est chargé de porter les sacs de sa belle à la sortie de la boutique. Parée de ses lunettes de soleil, la protégée de Justin Bieber était vêtue d'un short noir qui révélait ses gambettes, d'un top blanc et d'une veste en denim.

La veille, le jeune couple était accompagné de la mère de Brooklyn, Victoria Beckham, pour savourer un dîner au restaurant Catch, situé dans le quartier de West Hollywood. Selon People, Brooklyn Beckham et Madison Beer n'ont pas cessé de "flirter" et étaient très "tactiles" au cours de la soirée. L'ex-Spice Girl était quant à elle accompagnée d'une amie, sans David Beckham.

Avant de fréquenter Madison Beer, Brooklyn Beckham avait été pendant de longs mois le petit copain de l'actrice Chloë Grace Moretz (20 ans), avec laquelle il a rompu en septembre 2016. De son côté, la jolie brunette a partagé pendant un an et demi la vie du chanteur Jack Gilinsky (20 ans), dont on a récemment découvert qu'il avait verbalement abusé d'elle au cours de leur relation.