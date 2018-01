Meghan Markle : Les essayages de robes de mariée sont en cours !

L'effervescence n'a même pas eu le temps de retomber suite à la visite - plébiscitée - de Meghan Markle et du prince Harry au Pays de Galles que la "meghanmania" repart de plus belle, grâce à une révélation de l'émission télé Good Morning America : à quatre mois de son mariage avec le prince anglais, qui sera célébré le 19 mai 2018 à Windsor, l'Américaine de 36 ans a fait son premier essayage de robe de mariée.

Si l'identité du créateur ou de la créatrice retenu(e) par Meghan Markle n'a pas été divulguée, son choix semble arrêté : "Meghan a effectué un essayage top secret au palais de Kensington avec un designer. Elle a exprimé le désir de porter quelque chose de simple, classe et très élégant", a ainsi révélé Omid Scobie, chroniqueur pour la matinale du réseau ABC, ajoutant que l'intéressée était "incroyablement excitée". On le serait à moins. D'autant que si Meghan, divorcée en 2013 de Trevor Engelson, a déjà connu un vrai mariage - en mode plage en Jamaïque - et un faux mariage - de fiction, dans la série Suits -, ce sont des noces royales qui l'attendent.

La séance a eu lieu en présence de la meilleure amie de la future mariée, Jessica Mulroney, logiquement pressentie pour jouer un rôle de premier plan le jour J et être sa demoiselle d'honneur. "Elles ont essayé un certain nombre de créations différentes et sont en train de réduire la sélection pour choisir la meilleure pour le grand jour", a ajouté Omid Scobie, notant que le prince Harry s'est fait discret pour leur laisser toute latitude. "Certaines des pièces qu'elles ont préférées contiennent de la broderie et des manches", précise par ailleurs une source d'E! News.

Elle-même styliste, Jessica a fait le déplacement depuis le Canada et a séjourné un moment à Londres, passant quatre nuits chez Harry et Meghan dans le Nottingham Cottage, histoire d'aider sa copine à choisir des tenues pour ses engagements à venir et l'assister dans ses préparatifs. "En marge du choix de la robe, Jessica guide Meghan concernant un certain nombre de détails du jour du mariage, l'aidant à rassembler les idées et les ressources à l'aide de son impressionnant carnet d'adresses", souligne le même informateur. Ce que confirme le reporter de Good Morning America, lequel, relevant que Jessica Mulroney a beaucoup d'expérience en matière d'organisation et de tenues de mariage, assure que Meghan s'en remet grandement à elle pour prendre ses décisions.

Une fois rentrée chez elle, Jessica a partagé avec ses abonnés sur les réseaux sociaux sa joie de retrouver ses trois enfants, dont sa fille Ivy, qui sera l'une des petites porteuses de fleurs avec la princesse Charlotte de Cambridge lors du mariage.