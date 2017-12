Meghan Markle, son divorce : Le déballage choquant de son amie d'enfance

C'était trop facile. En couple avec le prince Harry depuis juillet 2016 et bientôt mariée moins de deux ans plus tard, Meghan Markle s'apprête à entrer dans la famille royale britannique avec une aisance déconcertante. Elle a déjà magistralement réussi ses premiers pas : rayonnante devant les photographes le jour de l'annonce des fiançailles, convaincante et sans complexe lors de l'interview télévisée de rigueur, et enfin adoptée illico presto, lors de sa première mission officielle avec son bien-aimé, par de futurs compatriotes qui copient déjà ses looks. Mais dans le concert de louanges qui a duré toute la semaine, une voix discordante s'est élevée...

Déjà taxée l'an dernier d'être une "arriviste superficielle et égoïste" par une belle-soeur (Samantha Grant) aigrie qu'elle n'a guère connue, Meghan Markle essuie cette fois une attaque d'une personne bien plus proche : une amie d'enfance, une soeur de lait qui fut même sa demoiselle d'honneur lors de son premier mariage. Ninaki Priddy, c'est son nom, se souvient d'ailleurs comment Meghan "rayonnait littéralement de bonheur" au moment d'épouser, en 2011, le producteur télé Trevor Engelson - dont elle a divorcé en 2013. "Nous étions comme des soeurs depuis l'âge de 2 ans, alors je savais qu'elle avait toujours voulu se marier", dit-elle dans un entretien exclusif accordé au Daily Mail en repensant à cette émouvante cérémonie organisée sur une plage de la Jamaïque, dont des images ont refait surface en début d'année, en présence d'une centaine d'invités qui ont fait la fête durant plusieurs jours.

La personne que j'ai connue n'existe plus

"Je me suis mise à pleurer dès que je l'ai vue dans sa robe, continue Ninaki, inséparable de Meghan tout au long de leur scolarité à Los Angeles, d'abord à la Little Red School House puis au lycée Immaculate Heart. Il y a eu la cérémonie sur la plage. C'était si beau à regarder, c'était si beau d'y prendre part. Ils avaient chacun écrit des voeux. Ils s'aimaient tellement. Meg venait de finir la première saison de Suits. C'était énorme pour elle - son premier rôle à plein temps. Elle avait lutté des années pour en arriver là. Trevor la soutenait tellement. Il faisait des allers-retours entre Los Angeles et Toronto [ville de tournage de la série Suits, NDLR], et ils utilisaient beaucoup Skype et FaceTime. C'était l'homme avec lequel elle voulait avoir des enfants." "Regardez-la, elle était aux anges", lâche-t-elle encore en effleurant une photo du bon vieux temps. "Mais la personne que j'ai connue n'existe plus, enchaîne-t-elle alors en changeant de ton et de physionomie, de toute évidence amère et pleine de rancoeur. Meg me disait qu'elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans Trevor, que si quelque chose devait lui arriver elle ne pourrait pas continuer sans lui. Lui aussi, il l'adorait. Vous auriez dû voir la façon dont il tenait son visage dans ses mains. On sentait tous que c'était un amour éternel."

Pour quelqu'un qui dit avoir été comme une soeur avec Meghan Markle, se soutenant mutuellement dans les épreuves de la vie comme les divorces douloureux de leurs parents à toutes les deux ou se racontant leur exaltations et chagrins d'amour, Ninaki Priddy a une bien curieuse manière de considérer son amie. Amie à laquelle elle ne pardonne pas l'échec de son mariage, rendu compliqué par la distance et les emplois du temps de Trevor et elle, et son prétendu changement de comportement.

La Meghan d'avant vs. la Meghan d'après

"Après le mariage, c'est comme si la lumière s'était éteinte. Il y a la Meghan d'avant la célébrité, et la Meghan d'après la célébrité. Peut-être qu'elle avait déjà commencé à changer avant, mais je refusais de le voir. Le ton de sa voix, ses manières, sa façon de rire ne me paraissaient plus vraies. Dès la saison 2 de Suits, elle ne venait plus déjeuner avec nous parce qu'elle disait qu'on la reconnaitrait. Je sentais que si je la critiquais, je serais écartée. Parfois, la vérité n'est pas ce qu'on veut entendre, hein ? Son temps est devenu de plus en plus précieux. Quand elle était là, il fallait que vous lâchiez tout pour aller la voir. (...) Ç'a été un tel choc lorsqu'elle m'a dit qu'ils divorçaient (...) Je savais qu'ils se disputaient parfois, mais rien de bien méchant (...) Je pensais qu'ils se débrouillaient pour s'en sortir du mieux possible. Je n'étais pas au courant de problèmes dans leur mariage. Il a bien fallu que j'accepte ce qu'elle m'a dit, mais ensuite..."

Ensuite, Ninaki dit n'avoir pas supporté de voir la manière dont Meghan s'est supposément comportée avec Trevor Engelson et avoir découvert des éléments qui ont sonné le glas de leur amitié : "Un mois après le divorce, je voulais voir comment Trevor allait (...) Ce n'est pas à moi de parler pour lui, mais [elle le fait quand même, NDLR] je sais qu'il allait à Toronto régulièrement et qu'il aurait traversé la planète pour que leur mariage fonctionne. Je ne crois pas qu'elle lui ait vraiment donné sa chance. C'était un cas de loin des yeux, loin du coeur, pour Meghan. La façon dont elle a géré ça, Trevor était blessé. J'ai tenté d'avoir des explications auprès d'elle, mais elle ne voulait rien me dire. Ce qui est apparu après que Trevor et moi avons parlé a mis fin à mon amitié avec Meghan. Je crois que quiconque les connaissait était sous le choc."

Tout ce que je peux dire, c'est que Meghan est calculatrice

"Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je crois que Meghan était calculatrice - très calculatrice - dans son approche des gens et des relations. C'est une vraie stratégie, la manière dont elle cultive ses cercles d'amis. Dès lors qu'elle décide que vous ne faites plus partie de sa vie, elle peut être glaciale. Elle vous claque la porte au nez, c'est son truc. C'est non négociable. Elle a pris sa décision, et c'est ainsi. (...) La fin de notre amitié a été comme une mort. J'ai été en deuil pendant un moment. Aujourd'hui encore, quand je passe devant des étals de magazines et que je voie ce visage qui me fixe et qui représente une si grande partie de ma vie. C'était en permanence Niki et Meg, on était comme les deux doigts de la main, on était une famille."

Maintenant que ce n'est plus le cas, plus rien n'empêche donc Niki de déballer ce qu'elle a sur le coeur. "Le moment fatidique" du changement de la "Meghan d'avant" en la "Meghan d'après", selon elle, est intervenu lorsque la star de Suits a voulu adopter un chien. Elle était en concurrence avec une autre personne et a envoyé un mail pour faire pencher la balance de son côté en mettant ses demoiselles d'honneur en copie. "Elle jouait la carte Suits pour obtenir ce qu'elle voulait. (...) Je n'ai pas répondu. Ça m'a laissé un goût aigre dans la bouche. On a commencé à moins se parler. C'est peu après que j'ai parlé à Trevor du divorce. J'ai appelé Meghan pour en discuter, mais elle ne s'est pas confiée à moi. C'était clair que ce n'était plus l'amie avec laquelle j'avais grandi. Elle avait de nouveaux amis."

Niki n'en a pas encore tout à fait fini avec son déballage. Selon elle, ce n'est pas totalement par hasard que Meghan Markle se retrouve en passe d'intégrer la famille royale britannique : "Je trouve que c'est un très joli rêve que de croire qu'on tombe juste comme ça sur un prince charmant, dit-elle en faisant de nouvelles insinuations sur le côté arriviste de son ex-amie. Je sais que la famille royale, c'est quelque chose qui la fascinait. Elle avait un des livres de la princesse Diana et même quand elle était avec Trevor, elle me disait qu'elle voulait aller passer au moins un mois à Londres. Je ne me rappelle plus exactement quand c'était, mais elle était mariée à Trevor et jouait dans Suits. Elle en a parlé plusieurs fois, d'aller à Londres. Je n'ai pas été choquée ni même étonnée d'apprendre pour elle et le prince Harry. Je sais qu'elle aimait The Princess Diaries - des films sur une roturière qui entre dans la famille royale. L'idée lui plaisait beaucoup."

Ses derniers mots de l'interview concernent Trevor, qui "a mis du temps mais a tourné la page". Il travaillerait sur un film parlant d'une jeune femme partant en virée romantique avec un beau prince. Elle ne confirme pas, mais dit : "Trevor est de ma famille à présent. Nous sommes toujours amis."

Mais lui, qui ne doit pourtant pas manquer de sollicitations depuis la révélation de l'histoire de Meghan et Harry, a la décence du silence. Pour combien de temps encore ?