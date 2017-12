Prince Harry et Meghan Markle : Complices et tactiles, leur 1re mission royale

Très naturels, Harry et Meghan se sont démarqués de l'autre couple star de la famille royale, formé par William et Kate. D'une part par leur style moins formel, Harry portant sa chemise col ouvert et une étolle tandis que sa belle, radieuse, jouait la sobriété avec un manteau Mackage et une paire de bottes ainsi qu'un sac à main (accessoire qui n'apparaît que très rarement chez Kate), d'autre part par leur complicité tactile : marcher main dans la main ou passer la main dans le dos de l'autre, comme l'a fait Meghan Markle à plusieurs reprises, ne figurent pas dans les us du duc et de la duchesse de Cambridge, dans un contexte officiel.

Le prince Harry et sa compagne célébreront leur mariage en la chapelle St George au château de Windsor en mai 2018 - mais pas nécessairement le 26, date avancée par les médias mais catégoriquement réfutée par le palais. Installée avec son fiancé dans le Nottingham Cottage, résidence dont il dispose au palais de Kensington, Meghan Markle va mettre à profit les six mois qui la sépare du jour J pour découvrir son nouveau pays et ses futurs compatriotes en multipliant les engagements publics.

La visite à Nottingham était la première étape, importante : "Le prince Harry a vraiment hâte que le premier endroit qu'elle visite en tant que sa future femme soit une ville qui lui tient beaucoup à coeur et où il a passé beaucoup de temps ces dernières années. Ce sera une manière vraiment agréable de commencer leur vie publique ensemble", avait indiqué au préalable Jason Knauf, attaché de presse du prince.

Au centre d'art contemporain de Nottingham, le couple a tout d'abord découvert la journée événementielle organisée par le Terrence Higgins Trust en faveur de la lutte contre le sida, avant de visiter la Nottingham Academy et d'observer le travail de l'organisme pour éviter à des jeunes à risques d'emprunter la voie de la violence et de la délinquance. Soit pas moins de trois heures de terrain ; pour une première, ce n'est pas rien !