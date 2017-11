Prince Harry : Le mariage avec Meghan Markle officialisé, la date annoncée !

Ce lundi 27 novembre, Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, a annoncé le mariage de son fils cadet, le prince Harry. Le beau roux de 33 ans va épouser la sublime comédienne américaine de 36 ans Meghan Markle.

C'est sur le compte Twitter de Clarence House qu'est tombé le communiqué annonçant le mariage des deux amoureux. "Le prince de Galles est heureux d'annoncer les fiançailles du prince Harry et de madame Meghan Markle. Le mariage aura lieu au printemps 2018. De plus amples détails seront annoncés en temps voulu. Le prince Harry et madame Markle se sont fiancés à Londres un peu plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry a informé la Reine et les autres membres de la famille royale. Le prince Harry a également demandé et reçu la bénédiction des parents de madame Markle. Le couple vivra à Nottingham Cottage, à Kensington Palace", peut-on lire dans le communiqué.

Le prince Harry et Meghan Markle (que les téléspectateurs connaissent pour son rôle dans la série Suits) poseront pour une séance photo officielle à Kensington Palace dans l'après-midi du 27 novembre et seront aussi à l'antenne pour une interview exclusive qui sera diffusée dans la soirée au Royaume-Uni.

À l'annonce de ce mariage, le prince William et son épouse Kate Middleton ont réagi. "Nous sommes vraiment ravis pour Harry et Meghan. Cela a été merveilleux d'apprendre à mieux connaître Meghan et de voir combien ils sont heureux ensemble", ont-il déclaré. Quant à Elizabeth II et son mari le duc d'Edimbourg, ils se sont dit "ravis pour le couple" et leur souhaitent "tous les bonheurs".

Depuis la fin de sa romance, en 2014, avec Cressida Bonas, le prince Harry était le parti le plus convoité outre-Manche. Mais en octobre 2016, la presse rapportait qu'il était tombé amoureux de Meghan Markle, laquelle a déjà été mariée de 2011 à 2014 au producteur Trevor Engelson.