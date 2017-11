Prince Harry et Meghan Markle : Date et lieu du mariage révélés, sortie annoncée

Le suspense n'aura pas duré bien longtemps : au lendemain de l'annonce des fiançailles du prince Harry et de Meghan Markle, de leur première séance photo officielle et de leur première interview conjointe pleine de tendresse et de spontanéité, le palais de Kensington a annoncé, mardi 28 novembre 2017, la date et le lieu de leur mariage.

Les assistants du fils cadet du prince Charles avaient été chargés en secret voilà plusieurs semaines de faire l'inventaire des dates opportunes, en croisant les agendas des différents membres de la famille royale britannique, pour l'organisation des noces en 2018 : ce sera au mois de mai, révèle le secrétariat du prince Harry, à une date qui reste à communiquer. Alors que Clarence House s'était précédemment borné à évoquer "le printemps 2018", le choix du mois de mai s'avère pertinent dans la mesure où la duchesse Catherine de Cambridge doit accoucher de son troisième enfant en avril.

Un mariage qui leur ressemble

La cérémonie aura lieu en la chapelle St George au château de Windsor, et non à Londres (où se trouvent la cathédrale Saint Paul et l'abbaye de Westminster), la reine ayant délivré son autorisation pour l'utilisation de ce lieu "très spécial" aux yeux de son petit-fils de 33 ans (il y a notamment été baptisé, en 1984), selon des commentaires de l'attaché de presse de l'intéressé, Jason Knauf. Ce dernier a en effet indiqué que Meghan Markle et son bien-aimé ont passé du temps dans la résidence royale du Berkshire, au cours de leur romance née il y a seize mois, et qu'ils ont bien l'intention d'organiser "sur les magnifiques terres de Windsor" un mariage à leur image : "Ils veulent s'assurer que leur mariage reflète le couple qu'ils forment", a-t-il ainsi précisé lors du point presse qui a eu lieu.

De ce point de vue, si la chapelle St George, avec sa capacité de 800 personnes, n'est pas aussi intime que l'église d'Englefield dans laquelle Pippa Middleton s'est mariée en mai 2017, ce n'est pas non plus le gigantisme de l'abbaye de Westminster. Précédemment, elle a accueilli les noces du prince Edward, comte de Wessex, et de Sophie Rhys-Jones en juin 1999, et de Peter Phillips (aîné des petits-enfants de la reine Elizabeth II) et Autumn Kelly, en mai 2008.

Meghan déjà dans le grand bain

Le communiqué émis en parallèle stipule que la famille royale paiera le mariage, de la cérémonie religieuse à la réception. Par ailleurs, Meghan Markle, qui est protestante, sera baptisée et confirmée en amont de cette union. L'actrice américaine de 36 ans, qui a déjà été mariée (de 2011 à 2013, avec le producteur télé Trevor Engelson), devrait prendre la nationalité britannique.

Meghan Markle n'attendra pas d'être officiellement Altesse Royale pour s'acclimater à son nouveau rôle : dès vendredi 30 novembre 2017, elle accompagnera Harry lors de leur premier engagement officiel conjoint. Le couple se rendra à Nottingham pour rendre visite à l'association de lutte contre le sida Terrence Higgins Trust et le prince Harry "a hâte de la présenter à une communauté qui est devenue très spéciale à ses yeux". Un premier pas vers son intégration à la fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry... L'officialisation de la fin de sa carrière d'assistante juridique dans la série Suits ne devrait donc plus tarder.