Meghan Markle et le prince Harry cherchent une date pour leur mariage !

Quelques heures seulement après la révélation des prospections immobilières du prince Harry dans les Costwolds, qui se trouverait bien un nid douillet pour sa compagne Meghan Markle et lui dans cette région raisonnablement à l'écart de Londres qu'il affectionne, le couple cherche déjà autre chose de solide : une date pour son mariage !

Alors que celle de fiançailles supposément imminentes alimente toutes les rumeurs, les assistants du prince Harry auraient reçu pour consigne de "chercher une date opportune pour un mariage" l'an prochain, a révélé ce 22 octobre 2017 l'édition dominicale du Daily Mail. "Il se dit que les membres seniors de la famille royale se sont vu demander d'étudier leurs agendas pour faire une sélection de week-ends propices l'an prochain - le signe le plus évident qu'une annonce de fiançailles est imminente", avance ainsi le Mail on Sunday.

Inspection des agendas royaux !

La machine à spéculations tourne à plein régime depuis que le chroniqueur mondain Richard Kay a révélé qu'Harry a présenté Meghan Markle à la reine Elizabeth II jeudi 12 octobre. Le fils du prince Charles et l'héroïne de la série Suits (qu'elle est, depuis, repartie tourner à Toronto jusqu'à mi-novembre) se sont rendus en toute discrétion au palais de Buckingham à bord d'un Ford Galaxy aux vitres teintées et ont pris le thé avec la monarque dans son salon privé pendant près d'une heure. Ce qui incite les observateurs et le staff royal à penser qu'elle a donné sa bénédiction à une union prochaine de son petit-fils avec l'actrice américaine de 36 ans, laquelle a déjà été mariée par le passé (de 2011 à 2013 avec le producteur Trevor Engelson). Selon les rites de l'Eglise d'Angleterre, son statut de divorcée lui interdit d'avoir un mariage religieux - même si une cérémonie de bénédiction pourrait avoir lieu dans une église.

En termes de timing, l'officialisation de fiançailles ne pourrait pas intervenir avant au mieux la fin de l'année en raison du 70e anniversaire de mariage de la reine Elizabeth II et du duc d'Edimbourg, occasion qui prévaut. De même, un hypothétique mariage au printemps 2018 ne saurait avoir lieu avant que la duchesse Catherine accouche de son troisième enfant, dont la naissance est prévue au mois d'avril.

Harry et Meghan ne peuvent plus se passer l'un de l'autre

Une fois qu'elle en aura terminé avec le tournage de la prochaine saison de Suits, qui devrait être sa dernière, Meghan Markle devrait rejoindre dans le courant du mois de novembre son prince dans le Nottingham Cottage qu'il occupe dans le complexe du palais de Kensington. Elle aurait déjà prévenu ses employeurs de sa volonté de ne pas rempiler et confié à ses amis "être heureuse de sacrifier sa carrière" pour se consacrer à ses engagements philanthropiques et un rôle royal - un rôle qu'elle a commencé à appréhender en s'affichant au côté d'Harry lors de ses 3e Invictus Games, le mois dernier à Toronto.

Le couple pourrait toutefois ne pas rester sans se voir si longtemps : une source issue de la sphère royale a fait savoir au journaliste Matt Wilkinson du tabloïd The Sun qu'Harry et Meghan "ne supportent plus d'être séparés" et que le prince aurait prévu de rendre visite à sa compagne en profitant de son déplacement programmé pour le sommet inaugural de la Fondation Obama à Chicago. Chicago-Toronto, c'est vite fait, il serait dommage de s'en priver...