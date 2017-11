Meghan Markle : La chérie du prince Harry de retour à Londres... Adieu Suits ?

Sans réelle surprise, Meghan Markle, compagne du prince Harry mais pas encore fiancée avec lui, n'était pas du dîner familial privé organisé lundi 20 novembre 2017 au château de Windsor afin de célébrer les 70 ans de mariage de la reine Elizabeth II et du duc d'Edimbourg.

Même si elle aurait tout à fait pu être conviée par la monarque, à laquelle elle a déjà été présentée et qui a bien, par le passé, invité Camilla Parker Bowles à une fête privée en 2002 (soit bien avant ses fiançailles et son mariage avec le prince Charles en 2005), la compagne du prince Harry était aux abonnés absents. C'est d'ailleurs en compagnie de son frère William et de sa belle-soeur Kate, laquelle portait une robe que Meghan et elle ont en commun, qu'il a fait son arrivée en limousine à la résidence royale du Berkshire. En laissant Meghan seule chez lui au palais de Kensington ?

En effet, l'actrice américaine de 36 ans se trouvait alors à Londres, arrivée sur le sol britannique depuis samedi, selon une indiscrétion obtenue par le magazine Hello!. Après avoir achevé à Toronto le tournage de la prochaine saison de la série Suits, qui pourrait bien être sa dernière, Meghan Markle aurait ainsi sauté dans un avion afin de retrouver son royal boyfriend, dont elle supporte de plus en plus difficilement de rester séparée. À tel point que le couple chercherait déjà une maison et une date de mariage...

Leur histoire pourrait d'ailleurs évoluer rapidement désormais, s'il se confirme que Meghan a effectivement signifié aux producteurs du show qui a fait d'elle une star dans la peau de l'avocate Rachel Zane qu'elle ne rempilerait pas pour une huitième saison. Éventualité qui a pris un peu plus corps ces derniers jours avec la rumeur d'un départ simultané de son partenaire à l'écran, Patrick J. Adams, alors que leurs deux personnages viennent de célébrer leur mariage dans la série.

Autre indice tendant à indiquer que Meghan Markle se prépare à s'installer durablement avec Harry au Royaume-Uni, alors que leurs fiançailles sont espérées d'ici à la fin de l'année : une source du tabloid The Sun affirme que la jeune femme a commencé à prendre ses dispositions en vue d'emmener ses deux chiens, Guy et Bogart, s'occupant des questions de vaccination, d'analyses de sang et de puçage.