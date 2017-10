Prince Harry et Meghan Markle bientôt fiancés ? Annonce imminente...

Le prince Harry et Meghan Markle forment l'un des couples les plus scrutés depuis plus d'un an, à tel point que le petit frère du prince William a été contraint de hausser le ton et de dénoncer le harcèlement dont sa compagne faisait l'objet. Le membre de la famille royale britannique de 33 ans avait exprimé son inquiétude, confirmant pour la première fois leur relation. Depuis, les rumeurs de fiançailles vont bon train, et encore plus depuis leur première apparition officielle du mois de septembre lors des Invictus Games qui se sont tenus à Toronto, au Canada.

Us Weekly, qui s'appuie sur une source proche du prince Harry, annonce des fiançailles "pour bientôt". Le fils de Lady Diana et du prince Charles aurait prévu de faire sa demande en mariage au mois de novembre et attendrait que Meghan Markle en ait terminé avec le tournage de la septième saison de la série Suits : Avocats sur mesure. Une fois libérée de ses obligations professionnelles, la charmante actrice de 36 ans devrait s'envoler pour Londres pour rejoindre son prince et organiser le plan de communication de leurs fiançailles. "Ils feront une séance photo à Kensing­ton Palace, avec un seul photographe et un journaliste. Le même jour, ils accorderont une inter­view télé qui sera diffusée dans le monde entier", avance la fameuse source cité par Us Weekly. On a bien du mal à y croire.

Cette demande en mariage hypothétique va à l'encontre des prévisions de Darren McGrady. À la fin du mois d'août, à l'approche du vingtième anniversaire de la mort de Diana, le célèbre chef britannique qui a travaillé pour la défunte princesse de Galles évoquait les rumeurs de mariage. Pour lui, rien ne pouvait arriver avant la fin de l'année : "Je pensais vraiment qu'ils seraient déjà fiancés aujourd'hui. Mais, avec le 20e anniversaire de la princesse Diana en ce mois d'août, ils ne peuvent pas prendre l'ascendant là-dessus. Puis il y aura en novembre les noces de platine de la reine et du prince Philip, ils ne peuvent pas prendre l'ascendant là-dessus non plus, alors qu'en décembre, ils peuvent annoncer les fiançailles et ils seront libres de se marier l'an prochain ; je pense que c'est ce qu'il va se passer."