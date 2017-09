Prince Harry et Meghan Markle, in love et main dans la main aux Invictus Games

Heureux de s'afficher librement, le prince Harry et Meghan Markle ont été vus en train d'échanger des mots complices et de partager quelques fous rires tout en regardant les exploits sur le court des tennismen en fauteuil roulant. Plus épanoui que jamais au bras de sa chérie, le frère du duc de Cambridge était vêtu d'un polo Invictus Games et d'un jean bleu. Les cheveux détachés sur les épaules et le sourire jusqu'aux oreilles, la star de Suits (qui a reçu la semaine passée la visite de son royal boyfriend sur les plateaux de tournage de sa série) était quant à elle ravissante dans une chemise blanche de la maison Misha Nonoo et un jean clair.

L'avant-veille, le prince Harry et Meghan Markle avaient assisté tous les deux (mais séparément) à la cérémonie d'ouverture des Invictus Games, une grande première. Assise dans les gradins à une dizaine de rangs derrière son compagnon, Meghan Markle l'avait applaudi avec beaucoup d'enthousiasme lors de son passage sur scène. Aujourd'hui, c'est à son bras qu'elle rayonne.