Prince Harry : Il s'amuse à cacher Meghan Markle... qui joue les mariées

Depuis plusieurs semaines, il se dit que Meghan Markle quitterait Suits à l'issue de cette septième saison et en aurait déjà informé les producteurs du show à succès, en vue de se consacrer à sa vie de couple avec le prince Harry et aux activités royales et philanthropiques inhérentes.

Pour l'instant, le couple s'efforce encore d'être d'une infinie discrétion, même si des avancées significatives ont eu lieu, entre les confidences très médiatiques de Meghan dans Vanity Fair et sa présence au côté d'Harry à l'occasion des 3e Invictus Games qui étaient organisés à Toronto. Un an après avoir tonné face au harcèlement dont sa chérie faisait l'objet, le prince âgé de 33 ans, qui a la dent dure envers les médias depuis la mort de sa mère Diana, semble en tout cas plus détendu sur le sujet. Alors qu'il rencontrait jeudi 9 novembre des militaires et blessés de guerre au cours d'une cérémonie commémorative en l'abbaye de Westminster, il n'a ainsi pas hésité à plaisanter avec un interlocuteur qui lui demandait où était sa dame : "Il a dit qu'elle n'était pas là. Je lui ai demandé s'il l'amènerait la prochaine fois, parce qu'elle est géniale, et il a dit qu'il n'aurait aucun endroit où la cacher", a rapporté l'homme en question à propos de leur échange.

Effectivement, une fois que Meghan sera venue s'installer à Londres auprès de son homme, il n'en aura que plus de mal à la cacher !