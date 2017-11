Prince Harry : Sa barbe fait polémique...

Avoir quitté l'Armée depuis deux ans ne dispense pas le prince Harry d'en respecter les codes lors de ses apparitions officielles en uniforme d'apparat : c'est en tout cas ce qu'un officier a jugé avec acrimonie après la participation du jeune homme aux cérémonies commémoratives du Dimanche du Souvenir, le 12 novembre 2017 à Londres.

Absent la veille du Festival of Remembrance qui honorait au Royal Albert Hall la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur, au 99e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le prince Harry (33 ans) était bien présent en revanche pour le Remembrance Sunday, grave au côté de son frère William devant le Cénotaphe de Whitehall. Sous le regard notamment de la reine Elizabeth II et de la duchesse de Cambridge, enceinte, les deux jeunes hommes ont observé gravement leur père le prince Charles déposer une gerbe au nom de la monarque, avant d'en faire autant.

Vêtu de son uniforme des Blues and Royals, régiment de cavalerie (Household Cavalry) de l'armée britannique qu'il a quitté au grade de capitaine et dont la reine est colonel en chef, le prince Harry, qui était tout sourire la veille à Twickenham pour le match de rugby Angleterre-Argentine, affichait le recueillement et la gravité qui siéent en de telles circonstances, mais aussi la belle barbe drue et bien rousse qu'il a adoptée depuis quelques semaines. "Le prince Harry nous fait honte à tous. Les barbes n'ont pas leur place dans la cavalerie de la reine. Il aurait dû la raser pour un jour aussi important", s'est plaint un militaire de carrière membre de ce régiment, selon des propos rapportés par le Daily Mail.

Si l'armée britannique interdit la barbe (à de rares et très spécifiques exceptions près), le ministère de la Défense, sollicité par le quotidien britannique sur ce point, a cautionné le choix de l'intéressé de ne pas se priver de sa pilosité faciale : "Il n'est plus un officier en service et, à cet égard, n'a plus à obéir à aucune de ces règles. Toutefois, en tant que membre de la famille royale, ses devoirs lui demandent parfois de porter l'uniforme d'un régiment associé et il le fait avec une barbe, tout comme le fit avant lui son arrière-arrière-grand-père." A ses côtés, le prince William et le prince Andrew, eux, étaient en revanche rasés de frais...

