Kate Middleton, enceinte : Hommage avec Elizabeth II, sans William ni Harry

Les femmes enceintes, les retraités, les globe-trotters... Tout le monde, du côté de la famille royale britannique, était sur le pont dans la soirée du samedi 11 novembre 2017 au Royal Albert Hall, à Londres, afin de célébrer la mémoire des héros de guerre à l'occasion du Royal Festival of Remembrance.

La duchesse Catherine de Cambridge, enceinte de son troisième enfant et qui se porte comme un charme depuis qu'elle a dépassé le stade du premier trimestre compliqué de sa grossesse, s'est jointe au reste du clan, rassemblé autour de la reine Elizabeth II. Même le duc d'Edimbourg est spécialement sorti de sa retraite, qu'il a embrassée l'été dernier, pour honorer le devoir de mémoire. De même, le prince Charles et sa femme la duchesse Camilla, tout juste rentrés d'une très intense tournée en Inde, répondaient présents, au contraire des deux fils de l'héritier du trône : le prince William et le prince Harry se trouvaient en effet au même moment... au stade ! Non pas pour leur seul loisir, mais en mission officielle, à leur décharge.

Respectivement parrains de la Fédération galloise et de la Fédération anglaise de rugby, William et Harry assistaient ainsi à deux des tests-matchs de rugby qui se jouaient samedi soir, le premier à Cardiff pour la réception de l'Australie (défaite du XV du Poireau 21-29), le second à Twickenham, à Londres, pour la victoire de l'Angleterre sur l'Argentine (21-8). Le cadet des deux frères n'est pas resté pour autant étranger au thème de cette date commémorative, puisqu'il s'est entretenu avant la rencontre avec des bénévoles de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), organisation en charge du dénombrement, de l'identification et de l'entretien des tombes des soldats des forces militaires des États du Commonwealth tombés lors des deux guerres mondiales et responsable de la construction de mémoriaux pour les soldats non identifiés.

En l'absence de son époux et de son beau-frère, Kate, qui arborait à son manteau sombre le coquelicot symbole du souvenir, jouissait de la compagnie du prince Andrew, son voisin dans la loge royale, de la princesse Anne, du prince Edward et de la comtesse Sophie de Wessex, du duc de Kent et de la princesse Alexandra, venus participer à cette soirée d'hommage, à laquelle prenaient part le Premier ministre Theresa May et son mari Philip et marquée par les contributions sur scène d'artistes tels qu'Emeli Sande, Tom Odell et l'ex-Spice Girl Melanie C. Dans le public se trouvaient des milliers d'anciens combattants, conviés à la 90e édition de cet événement organisé par la Légion royale britannique, dont la monarque est la marraine.

Ce dimanche 12 novembre, William et Harry devraient cette fois répondre présents à l'appel alors que la famille royale se réunira sur le balcon de Buckingham tandis que le prince Charles ira déposer une gerbe commémorative au pied du Cénotaphe. C'est la première fois que la reine Elizabeth II délègue ce geste symbolique à son fils et héritier.