Kate Middleton, William et Harry : Graves au Cénotaphe, le clan royal recueilli

Samedi soir, c'était en musique, mais dimanche, c'était dans un silence respectueux : au lendemain d'une soirée dédiée à la mémoire des héros de guerre célébrée au Royal Albert Hall avec la participation de nombreux chanteurs, la famille royale britannique se rassemblait à nouveau à Londres ce dimanche 12 novembre 2017, "Dimanche du Souvenir" (Remembrance Sunday), pour la suite des 99e commémorations de l'armistice de 1918.

Sous le regard de Kate Middleton, les princes William et Harry, absents la veille en raison de leurs obligations dans le monde du rugby (l'un était à Cardiff, l'autre à Twickenham), avaient rejoint les rangs et se tenaient avec gravité, tout comme le prince Andrew, auprès de leur père le prince Charles au moment très solennel du dépôt de la gerbe du chef d'Etat en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur, un geste que la reine Elizabeth II déléguait pour la première fois à son héritier tout en étant présente. Charles l'avait en effet remplacée deux fois par le passé alors qu'elle se trouvait en déplacement à l'étranger, en 1983 et en 1999.

Cette année, la souveraine, qui a commencé depuis décembre 2016 à significativement lever le pied et transmettre certaines de ses prérogatives à son entourage, se tenait donc lors de la cérémonie au balcon du bureau des Affaires étrangères, qui donne sur ce mémorial qu'est le Cénotaphe de Whitehall, en compagnie de son époux le duc d'Edimbourg. Officiellement retraité depuis l'été, celui-ci honorait sa parole de continuer à prendre part à certains grands événements de la vie publique.

La duchesse Catherine de Cambridge, enceinte de son troisième enfant et présente déjà la veille au soir en dépit de l'absence de son mari, y assistait depuis un autre balcon du bâtiment officiel, en compagnie comme chaque année de la comtesse Sophie de Wessex, arborant toutes deux le fameux coquelicot, symbole du souvenir. Cette année, la duchesse Camilla leur faisait faux bond : son époux ayant pris du galon, la femme du prince Charles partageait le balcon du couple royal et c'est la princesse Alexandra de Kent, l'honorable Lady Ogilvy, qui accompagnait les épouses des princes William et Edward. Ces derniers, à l'instar de la princesse Anne, du prince Andrew, du prince Harry et du duc de Kent, ont également déposé des gerbes, tout comme l'ont fait aussi un certain nombre de responsables politiques, à commencer par le Premier ministre Theresa May.

L'émotion était palpable autour du Cénotaphe à 11 heures, lorsque deux minutes de silence ont été observées, interrompues par le clairon entonnant The Last Post, la sonnerie aux morts en usage dans le Commonwealth, avant le dépôt des gerbes.