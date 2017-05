Prince Harry et Meghan Markle: Ce qu'il s'est vraiment passé au mariage de Pippa

C'était l'événement dans l'événement, et le suspense aura été insoutenable : la venue de Meghan Markle, compagne du prince Harry, au mariage de Pippa Middleton et James Matthews samedi 20 mai 2017 dans le Berkshire, faisait depuis des mois l'objet de spéculations. Et le scénario du jour J a réservé plus d'un rebondissement.

Gage du sérieux de sa relation avec le fils du prince Charles, qu'elle accompagnait déjà au mois de mars au mariage de son meilleur ami Tom Inskip en Jamaïque, la présence de l'actrice américaine star de la série Suits avait été annoncée avec certitude par la presse britannique : après avoir d'abord révélé qu'elle ne prendrait part qu'à la fête organisée dans le jardin des Middleton à l'issue de la cérémonie religieuse, les médias les mieux renseignés s'accordaient finalement à dire qu'elle serait aussi présente à l'église St Mark à Englefield. Raté...

Le plan secret

Pourtant arrivée dès le mardi précédent en Grande-Bretagne (et surprise vendredi dans une salle de sport de Soho), à la faveur d'une semaine entière de congé négociée avec les producteurs de la série dans laquelle elle incarne Rachel Zane, Meghan Markle n'a pas assisté au mariage religieux de Pippa et James. Il a même été rapporté que le prince Harry aurait plus tard quitté le reste des convives de la noce pour faire l'aller-retour en voiture (soit deux heures de route et 160 km) jusqu'à Londres afin d'aller chercher sa bien-aimée restée au palais de Kensington, à peine entr'aperçue ensuite sur le siège passager lorsqu'il l'a ramenée avec lui pour faire la fête à Bucklebury chez Michael et Carole Middleton. Encore raté !

Rebecca English, la reporter de choc du Daily Mail sur les affaires royales, révèle "le plan" qui avait été mis en place par le couple. En réalité, Meghan Markle était bien à Englefield au moment du mariage ! Le prince et sa chérie étaient en effet arrivés ensemble dès le samedi matin à Englefield House, au sein du domaine privé où se trouve l'église St Mark. Mais tandis qu'Harry s'y rendait et y retrouvait son frère le prince William, sa belle-soeur Kate Middleton et ses neveu et nièce George et Charlotte de Cambridge, l'actrice américaine de 35 ans patientait dans la bâtisse élisabéthaine, profitant de la suite privée qui y avait été mise à leur disposition.

J'ai déjà vu Harry pas mal bourré, mais là...

Les amoureux se sont ensuite retrouvés et se sont rendus ensemble au domicile des Middleton peu après 19h. Soit une dizaine de kilomètres depuis Englefield, rien à voir avec la première version ! Là, ils ont fait honneur à la fête jusqu'aux petites heures du matin, même si le prince Harry, réputé pour tout donner dans ces circonstances, semble avoir dompté la bête en lui du fait de la présence de sa belle : "J'ai vu Harry plutôt pas mal bourré dans plus de bringues que ce que je peux me rappeler, mais cette fois-ci, il semble qu'il se soit tenu à carreau, témoigne une source citée par le Daily Mail. Contre toute attente, il n'a pas bu tant que ça, c'était un vrai gentleman avec sa copine. Apparemment, il voulait lui faire une bonne impression."

Le couple a regagné le palais de Kensington à Londres dès le dimanche matin, et, peu de temps après, Meghan Markle quittait les lieux en taxi, direction l'aéroport d'Heathrow pour rentrer à Toronto et reprendre le tournage de Suits. Quant aux raisons qui ont pu pousser le couple à faire à ce point profil bas aux noces de Pippa Middleton et James Matthews, les observateurs estiment qu'ils ne voulaient pas donner plus de grain à moudre aux rumeurs qui les voient déjà se fiancer (la participation au mariage des accompagnants des invités était en théorie conditionnée par l'aspect officiel de leur relation) : "Cela aurait été équivalent à lui passer la bague au doigt et Harry veut le faire à son propre rythme", analyse l'un d'entre eux.