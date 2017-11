Prince Harry et Meghan Markle : Les photos des fiançailles, ivres d'amour

Il y a à peine plus d'un an, un prince Harry furieux fulminait contre les médias qui pressaient outrageusement Meghan Markle, sa bien-aimée, alors que leur histoire d'amour née quelques mois plus tôt n'avait encore rien d'officiel. Le 27 novembre 2017, c'est avec un sourire des plus radieux qu'il se présentait avec elle à son bras dans les jardins du palais de Kensington, quelques heures après la révélation de leurs fiançailles par Clarence House, résidence officielle du prince Charles.

"Le prince de Galles est heureux d'annoncer les fiançailles du prince Harry et de madame Meghan Markle. Le mariage aura lieu au printemps 2018. De plus amples détails seront annoncés en temps voulu. Le prince Harry et madame Markle se sont fiancés à Londres un peu plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry a informé la Reine et les autres membres de la famille royale. Le prince Harry a également demandé et reçu la bénédiction des parents de madame Markle. Le couple vivra à Nottingham Cottage, à Kensington Palace", indiquait le communiqué en bonne et due forme.

Un lieu chargé d'émotion, une bague symbolique

En début d'après-midi, comme convenu, le prince britannique de 33 ans et l'actrice américaine de 36 ans, en couple depuis moins d'un an et demi, ont quitté le fameux "cottage" de monsieur, où sa dulcinée l'a rejoint durablement après avoir libéré son domicile à Toronto après la fin du tournage de la série Suits, pour leur première apparition publique. Harry avait choisi pour ce moment un décor très significatif : le Sunken Garden ("jardin immergé"), où sa mère Lady Di aimait tant se promener et admirer les couleurs changeant au gré des saisons. Le 30 août dernier, à la veille du triste 20e anniversaire de la disparition de Diana, Harry s'y recueillait d'ailleurs avec son frère William et sa belle-soeur Catherine.

Cette fois, c'est avec celle qui deviendra dans quelques mois sa femme – en secondes noces, puisqu'elle a été mariée de 2011 à 2013 au producteur Trevor Engelson – qu'il s'y trouvait. Amoureusement serrés l'un contre l'autre, les mains étroitement jointes, les regards passionnément enlacés, le prince Harry et Meghan Markle semblaient par instants seuls au monde, pourtant entourés de plusieurs dizaines de photographes et cameramen. Superbe en robe verte Parosh et couverte d'un trench clair de la marque Line the Label, la Californienne laissait observer à son doigt la bague de fiançailles dessinée par Harry lui-même, comme l'a rumeur l'avait justement signalé il y a quelques mois déjà. Un anneau en or serti d'un diamant central provenant du Botswana et de deux diamants plus petits ayant appartenu à Diana.

J'ai su tout de suite que c'était la bonne...

"Très heureux aussi qu'il ne pleuve pas", le prince a fait de premières confidences aux journalistes qui, eux, ont fait pleuvoir les questions pendant la toute petite minute que le couple a passée face à eux, de l'autre côté du bassin. À l'un d'eux qui lui demandait à quel moment il avait été sûr que Meghan était la femme de sa vie, Harry a répondu : "Dès notre première rencontre." Mais il n'a rien voulu dire sur sa demande en mariage : "Plus tard", a-t-il répliqué alors que le couple doit se prêter à une interview officielle qui sera diffusée dans la soirée. "Bien sûr que c'était romantique", a-t-il toutefois mis un point d'honneur à ajouter.

Quant à Meghan, ses premiers mots furent simples : "Si heureuse." Tout son être en disait tellement, les paroles étaient bien superflues.