Prince Harry et Meghan Markle : Premiers détails sur leur mariage conte de fées

Le mariage et ses préparatifs n'est pas une expérience nouvelle pour Meghan Markle puisqu'elle a été unie à Trevor Engelson jusqu'en 2013, année de leur divorce. Mais son mariage avec le prince Harry n'aura rien à voir avec son précédent, médiatisation et poids de la famille royale obligent.

Alors que la date de la grande cérémonie a été fixée au 19 mai prochain, qu'elle se déroulera à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le Daily mail dévoile les premiers détails du grand jour. Consacrant une large partie de sa une et un dossier très étayé sur le couple prince Harry/Meghan Markle dans son édition du samedi 13 janvier, le média anglais révèle que les fiancés souhaitent un mariage "conte de fées" et ont déjà choisi la couleur qui les accompagnera pour ce jour si spécial. Selon des sources royales, le représentant de la couronne britannique de 33 ans et l'actrice américaine de 36 ans ont opté pour un thème "blanc et classique."

Très impliquée dans les préparatifs de son mariage avec le soutien de son fiancé, Meghan Markle aurait l'intention de surprendre ses invités, tout comme l'ont fait avant elle Kate Middleton et sa petite soeur Pippa. Le Daily mail rappelle en effet que la Duchesse de Cambridge, qui est enceinte de son troisième enfant, avait installé un camion à glaces et un stand à burgers à Buckingham Palace, lors de son mariage avec le prince William en avril 2011 et que Pippa Middleton avait prévu une table de tennis de table lors de ses noces célébrées avec James Matthews en mai 2017. Roger Federer, invité au mariage, avait échangé des balles avec William, Harry et Kate Middleton.

Elle a une idée très claire de ce qu'elle veut

Très complices lors de leurs apparitions publiques, Meghan Markle et le prince Harry renvoient l'image d'un couple très amoureux, comme avec leurs premiers portraits officiels. "L'équipe est frappée par combien leur bonheur ensemble", commente une source au Daily mail. "Ils s'amusent beaucoup à prévoir cela. Personne n'a jamais vu le prince Harry comme cela", est-il précisé. Si aucun autre détail n'a pour l'instant filtré, certains verraient bien Meghan Markle apporter une touche "Los Angeles", où elle est née, au mariage. La cérémonie respectera les codes royaux mais ne se cantonnera pas seulement aux traditions. "C'est une femme avec beaucoup de style et de bons goûts, une vraie gourmande et qui sait bien sûr diriger une site lifestyle, The Tig. Elle a une idée très claire de ce qu'elle veut", commente une source.

Et si l'on sait déjà que le prince William sera, sans surprise, le témoin de son petit frère le 19 mai prochain, aucun nom n'a été confirmé pour Meghan Markle. L'une de ses amies célèbres, Serena Williams par exemple, sera-t-elle choisie ou au moins invitée à la cérémonie ? Affaire à suivre...