Prince Harry et Meghan Markle : Radieux pour leur 1er engagement de l'année

Plus d'un mois après avoir signé leur première mission royale à Nottingham, journée lors de laquelle l'actrice américaine avait fait ses premiers pas de "princesse" dans une aisance déconcertante, le prince Harry et Meghan Markle sont finalement réapparus mardi 9 janvier 2018 à Brixton, quartier situé dans le sud de Londres, pour visiter la station de radio Reprezent (réputée dans la capitale anglaise pour sa jeune cible et ses animateurs âgés de moins de 25 ans), honorant ainsi leur premier engagement de l'année depuis l'annonce de leurs fiançailles le 27 novembre 2017.

Un look hivernal simple et chic

Chaleureusement accueillis par une foule d'admirateurs, l'héritier de 33 ans et sa future épouse de 36 ans ont d'abord salué les membres des équipes de la station de radio avant de les suivre à l'intérieur des bâtiments. Resplendissante, Meghan Markle avait noué sa longue crinière brune en un chignon décontracté. Ne quittant jamais trop longtemps la main de son fiancé, qu'elle lâchait seulement pour serrer celle des autres, l'ex-star de la série Suits avait opté pour un look hivernal simple composé d'une combinaison noire Burberry, d'un chandail Marks & Spencer et d'un manteau de la marque torontoise Smythe.