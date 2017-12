Prince Harry et Meghan Markle, le mariage : la date est maintenant connue !

Le suspense n'aura pas duré longtemps : le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, annoncé pour le mois de mai 2018 le jour de la révélation officielle de leurs fiançailles, le 27 novembre 2017, a désormais une date. Le 19 mai. Cela faisait plusieurs mois qu'en secret l'entourage du petit-fils d'Elizabeth II cherchait une date opportune.

"L'annonce de ce jour fait suite à la confirmation préalable du mois du mariage et du lieu où il se déroulera, la chapelle Saint George, au château de Windsor", précise le communiqué émis vendredi 15 décembre par le palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, où il occupe le Nottingham Cottage. Sa fiancée, qui a rendu les clés de son ancien logement à Toronto (une maison de ville qui n'a d'ailleurs pas tardé à être mise en vente, pour 1,4 million de dollars), y a officiellement emménagé, en attendant très certainement que le couple décide de son futur home marital.

D'après les précédentes déclarations de l'attaché de presse du prince, Jason Knauf, le prince Harry et Meghan Markle souhaitent plus que tout un mariage "à leur image", "familial" mais sans laisser le public, déjà si épris de leur couple, à la porte. Le choix des "magnifiques terres de Windsor", où ils ont déjà passé du temps en plusieurs occasions au cours de leurs seize mois de romance et où ils étaient il y a quelques jours les invités surprise de la fête de Noël du personnel royal, va en ce sens. Lors du grand jour, le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge, neveu et nièce du prince Harry, joueront en la chapelle Saint George, église d'une capacité de 800 personnes, le rôle de page et de demoiselle d'honneur, comme un an plus tôt au mariage de Pippa Middleton et James Matthews, le 20 mai 2017 à Englefield, également dans le Berkshire.

Un jeune couple engagé et inspirant

À l'antenne de BBC Radio 4, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a commenté la cérémonie religieuse du mariage des deux jeunes gens, avant laquelle Meghan Markle, protestante de 36 ans et divorcée, sera baptisée et confirmée dans l'Église d'Angleterre : "Je suis absolument certain que ce n'est pas juste histoire de cocher la case 'on doit se marier à l'église'. Il y a un sens profond de l'engagement, du sérieux, tant au niveau de la foi que de leur vie à deux, qui est assez inspirant, a-t-il observé, révélant avoir eu "des discussions" avec les intéressés. C'est important parce que les gens regardent et voient l'exemple de deux personnes qui engagent mutuellement leur vie devant Dieu en présence de millions de gens. C'est toujours un moment magnifique – chaque mariage est profondément magnifique. Même lorsque vous faites tomber l'alliance, un mariage reste très émouvant." En revanche, l'homme d'Église n'a pas dit s'il conduirait la cérémonie, ce qu'affirme le Daily Mail...

Le quotidien remarque par ailleurs que la date du mariage d'Harry et Meghan a quelque chose d'insolite : le 19 mai 2018 se jouera aussi la finale de la FA Cup, prestigieux trophée du foot anglais. Le prince William, président de la Fédération anglaise de football, ne pourra donc pas y assister. Sa mission de témoin prévaudra ce jour-là. La duchesse Catherine sera également présente, puisqu'elle aura accouché le mois précédent de leur troisième enfant.