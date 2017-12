Meghan Markle fête Noël avec le staff de Windsor, le prince Harry très fier

Cordialement invitée à prendre part aux traditionnels trois jours de célébrations familiales organisées à Sandringham (Norfolk) par la reine Elizabeth II - une entorse à la tradition et une grande première puisqu'elle ne fait pas encore officiellement partie du clan -, Meghan Markle s'est déjà mise dans l'ambiance de son premier Noël royal : lundi 11 décembre 2017, elle a en effet pris part à la fête de Noël des personnels du château de Windsor ! Un lieu résolument spécial pour elle...

Au mois de mai 2018, c'est en la chapelle Saint George "sur les magnifiques terres de Windsor", selon les informations communiquées par le palais de Kensington, que la désormais ex-actrice américaine et son fiancé le prince Harry célébreront leur mariage. Le choix du lieu relevait d'une évidence : en catimini, le jeune couple a passé du temps à plusieurs reprises dans la résidence royale du Berkshire au cours de ses seize mois de relation. Meghan Markle continue d'y tisser sa belle histoire, puisqu'elle a fait une apparition surprise avec Harry à la fête de Noël des employés, rapportent notamment les chroniqueuses Emily Nash (Hello!) et Rebecca English (Daily Mail). "Une personne qui l'a rencontrée m'a dit qu'elle était "le charme personnifié". Elle a serré ses mains et lui a dit : "Bonjour, je suis Meghan." Elle était incroyablement belle et Harry avait l'air si fier", rapporte cette dernière.

Soucieuse d'accorder son style aux circonstances, tout comme une certaine... Kate Middleton, Meghan Markle avait choisi de porter une robe rouge, couleur emblématique de Noël. Harry et sa bien-aimée, décrits comme "très chaleureux", ont plaisamment conversé pendant près d'une heure avec chacun des employés, dont certains joueront à n'en pas douter un rôle lors de leurs noces.

Dans quelques jours, la jeune femme de 36 ans originaire de Los Angeles découvrira, du 23 au 25 décembre, ce qu'est le Noël de la famille royale : un raout savamment orchestré et minuté, avec ouverture des cadeaux à la veille de Noël, puis thé et dîner en grande pompe. Le lendemain, on la verra ainsi que tout le clan se rendre à la messe en la chapelle Saint George.