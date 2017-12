Meghan Markle : Son entrée festive dans la famille royale britannique

Fiancée au prince Harry au bout de seize mois de relation, Meghan Markle n'a guère tardé à embrasser sa carrière royale à venir : quatre jours seulement après l'annonce le 27 novembre 2017 de leur mariage (qui aura lieu en mai 2018), l'ex-actrice américaine effectuait sa première activité officielle avec le prince anglais, l'accompagnant à Nottingham à la rencontre d'associations... et d'un public en liesse. Que ce soit face aux journalistes, face aux bénévoles ou encore face à la foule, le jeune femme de 36 ans a d'emblée impressionné par son aisance et son naturel.

Déjà adoptée par les principaux membres de la famille royale britannique, y compris les corgis de la reine Elizabeth II qu'Harry dit n'avoir jamais réussi à apprivoiser, Meghan Markle semble s'y faire sa place avec la même facilité : à ce sujet, le palais de Kensington a révélé que la compagne du prince Harry prendrait part au traditionnel rassemblement familial organisé par la monarque en son fief de Sandringham, dans le Norfolk, pour les fêtes de fin d'année. Encore un jalon fort dans sa nouvelle vie...

"On peut s'attendre à voir le duc et la duchesse de Cambridge, le prince Harry et mademoiselle Markle à Sandringham pour Noël", a ainsi déclaré un porte-parole des intéressés. Deux informations en une, en réalité, puisqu'on apprend ainsi que William et Kate, absents en 2016 puisqu'ils célébraient Noël avec les Middleton dans le Berkshire, seront cette fois présents.

La reine Elizabeth II, qu'Harry avait consultée avant de faire sa demande et qui a eu plusieurs occasions de rencontrer Meghan Markle, a donc fait une entorse à la tradition qui veut que seuls les conjoints (officiellement mariés) soient conviés à l'incontournable réunion de famille. On devrait donc pouvoir cette année apercevoir Harry et sa future femme dans les rangs de la famille royale aux abords de l'église Ste Marie Madeleine située au sein du domaine privé. Pour mémoire, Kate Middleton n'avait pas fait l'objet du même traitement de faveur lors du Noël 2010, un mois après l'annonce de ses fiançailles avec le prince William.

Meghan Markle, qui a emménagé avec le prince Harry dans son cottage individuel (le Nottingham Cottage) au palais de Kensington après avoir libéré son logement à Toronto, désormais proposé à la vente, se prépare donc à vivre des fêtes de fin d'année loin d'être comme les autres : à Sandringham, tout le déroulement des trois jours de célébrations de Noël, du petit-déjeuner au coucher en passant par la promenade des chiens et la chasse au faisan organisée par le prince Philip, est minutieusement planifié et minuté. Le déjeuner de Noël, à ce propos, dure en tout et pour tout 50 minutes.