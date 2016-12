George et Charlotte de Cambridge tout sucre à l'église où Pippa va se marier !

A Sandringham, William et Kate n'étaient pas les seuls grands absents cette année... La souveraine de 90 ans elle-même a déclaré forfait, une première en près de trente ans, pour le traditionnel service du matin du 25 décembre en l'église St Mary Magdalene : victime d'un "gros rhume" qui l'a affaiblie depuis le début de la semaine et l'a poussée à différer d'un jour son départ de Londres pour Sandringham (jeudi au lieu de mercredi, et par hélicoptère plutôt qu'en train) mais qui ne l'a pas empêchée d'enregistrer son allocution rituelle de Noël, la monarque a préféré rester au chaud pour poursuivre sa convalescence. Les admirateurs présents comme chaque année pour apercevoir la famille royale se rendant à pied à la petite église de campagne ne risquaient pas non plus de voir sa petite-fille Zara Phillips : la fille de la princesse Anne vient de perdre le second enfant qu'elle attendait avec son mari l'ex-rugbyman Mike Tindall.

Fidèles au poste, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont donc mené le cortège royal, qui comptait dans ses rangs le duc d'Edimbourg (arrivé en voiture, eu égard à ses 95 ans), la princesse Anne et son époux Timothy Laurence, le prince Andrew et ses filles Beatrice et Eugenie d'York, le prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex avec leurs enfants Lady Louise et James, vicomte Severn, mais aussi le prince Harry - sans sa compagne Meghan Markle, évidemment - ainsi que son cousin Peter Phillips avec sa femme Autumn et leurs filles Savannah et Isla, dont c'était la première participation à ce rendez-vous.