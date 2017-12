George et Charlotte de Cambridge : En piste pour le mariage de Meghan et Harry !

Pour leur mariage qui sera célébré au mois de mai 2018 en la chapelle St George au château de Windsor, le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de faire notamment appel à deux jeunes gens d'expérience, pour les accompagner à l'autel : le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge ! Un an après leur prestation lors de la cérémonie de mariage de Pippa Middleton et James Matthews, le 20 mai 2017 à Englefield, les enfants du prince William et de la duchesse Catherine reprendront en effet leur rôle de petits page et demoiselle d'honneur.

L'information, qui doit encore être confirmée par le palais de Kensington, a été révélée dimanche dans le Sunday Times. Âgés respectivement de 4 et 2 ans, George et Charlotte ont sans nul doute eu déjà de multiples occasions de se familiariser avec Meghan Markle, la fiancée de leur oncle Harry et nouvelle membre en puissance de la famille royale : la désormais ex-actrice américaine, après des séjours réguliers chez son chéri, est officiellement installée avec lui dans le Nottingham Cottage dont il dispose au palais de Kensington, à quelques pas des appartements des Cambridge.

"Le mariage sera un événement familial, on peut s'attendre à ce que la famille soit très impliquée", a déclaré au Sunday Times un représentant du palais, complétant les précisions fournies précédemment par l'attaché de presse du prince Harry, Jason Knauf : "Ils veulent s'assurer que leur mariage reflète le couple qu'ils forment", avait-il indiqué après l'annonce des fiançailles le 27 novembre 2017. D'où le choix du "magnifique domaine" de Windsor, où les amoureux ont passé du temps en plusieurs occasions, et de son église, d'une capacité somme toute assez modeste (800 personnes).

Le prince William, qui s'est plu à vanner publiquement Harry après l'annonce des fiançailles, sera très vraisemblablement témoin au mariage de son frère. Il y a peu de chances en revanche que Kate, qui aura accouché peu avant de leur troisième enfant, remplisse ce rôle pour Meghan : bien que l'Américaine ait jugé sa future belle-soeur "merveilleuse", il semble très improbable que la future reine consort, qui la connaît à peine pour l'instant, l'assiste en ce grand jour. A contrario, les regards sont d'ores et déjà tournés vers Misha Nonoo, la créatrice de mode qui a présenté Miss Markle et le prince Harry l'un à l'autre, ainsi que ses très bonnes amies Jessica Mulroney et Janina Gavankar. Son ex-amie d'enfance Ninaki Priddy, qui a tenu des propos très acerbes à son encontre, ne figure sûr pas sur la liste.