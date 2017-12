Meghan Markle, fiancée au prince Harry, change de carrière: Suits a tout prévu !

Après sept saisons de Suits, Meghan Markle rend son costume : exit Rachel Zane, l'avocate dans la peau de laquelle elle est devenue une star mondialement connue.

Fiancée au prince Harry, qu'elle doit épouser en mai 2018 à Windsor, l'Américaine de 36 ans n'a pas tergiversé quant à la fin de sa carrière d'actrice, lors de leur interview conjointe accordée à l'occasion de l'annonce de leurs fiançailles, lundi 27 novembre 2017 : "Je vois cela comme un simple changement, confiait-elle alors, dorénavant locataire de Kensington Palace après avoir rendu les clés de son logement à Toronto... C'est un nouveau chapitre, pas vrai ? Et je garde aussi en tête que j'ai travaillé dans ma série pendant sept ans. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir avoir une telle longévité pour une série, et, me concernant, une fois que nous avons franchi le cap du 100e épisode, eh bien vous savez quoi : j'ai coché cette case et je me sens réellement fière du travail que j'ai accompli."

Plus facile de faire marche arrière, le cas échéant

Un drame peut-être pour les fans de la série Suits, mais pas pour les têtes pensantes du show, qui avaient anticipé ce virage important. "Je savais depuis un an que cette relation allait en s'épanouissant, a avoué sur les ondes de BBC Radio 4 Aaron Korsh, créateur, producteur et scénariste de Suits. Et je devais prendre une décision, parce que je ne voulais pas me montrer intrusif et lui demander : "Hey, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que tu vas faire ?" Alors, tous ensemble avec les scénaristes, nous avons décidé de prendre le pari que ces deux personnes étaient amoureuses et que cela allait fonctionner entre elles. Ce que nous avons décidé, ç'a été de dire : "Ecoute, je préférerais qu'il arrive de bonnes choses à Meghan dans sa vie" - sous-entendu : des choses qui conduiraient probablement à son départ du show. Alors préparons-nous à cela et ce sera plus facile de faire marche arrière, si on doit en arriver là, que de simplement faire comme si elle allait rester éternellement pour ensuite découvrir qu'elle va s'en aller."

Harry et Meghan ayant eux-mêmes situé le début de leur histoire - née par l'entremise de la créatrice Misha Nonoo - au mois de juillet 2016, on en déduit qu'Aaron Korsh a su pour eux... en même temps que tout le monde, lorsque leur romance a été divulguée dans les médias puis confirmée par un Harry inquiet du harcèlement médiatique de sa bien-aimée.

Meghan Markle, qui finit mariée dans sa dernière saison dans Suits, a déjà commencé sa nouvelle carrière : quatre jours après l'annonce de leurs fiançailles, la jeune femme, qui a abdiqué tous ses engagements auprès d'organisations caritatives pour redémarrer de zéro en tant que membre de la famille royale britannique (princesse ou duchesse, cela reste à vois), accompagnait vendredi 1er décembre Harry en visite à Nottingham pour leurs premières missions officielles ensemble. Sans surprise, elle a fait l'unanimité...

A l'heure où nous publions ces lignes, le dernier tweet en date d'Aaron Korsh est pour féliciter Meghan Markle et lui souhaite affectueusement toute une vie de bonheur.