Prince Harry et Meghan Markle : La personne à l'origine de leur amour démasquée

Si elle n'a pas lâché le nom de son amie bien inspirée, Meghan Markle a en revanche accepté, lorsque la journaliste est revenue à la charge quelques instants après, d'en dire plus sur ce rendez-vous arrangé avec le prince Harry : "Oui, c'était clairement un coup monté, dit-elle en riant. C'était un blind date. Et c'est super intéressant, parce que nous en parlons à présent, mais à l'époque, vu que je suis des Etats-Unis, on n'a pas la même connaissance de la famille royale (...) Je ne savais pas grand-chose sur lui [Harry], du coup la seule chose que j'ai demandée quand elle a dit qu'elle voulait nous présenter l'un à l'autre, c'était une seule question : "Il est bien ?" Parce que s'il n'avait pas été gentil, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Et alors nous nous sommes vus, avons pris un verre, et je crois que très rapidement nous avons dit : "Bon, qu'est-ce qu'on fait demain ? On devrait se revoir.""

Version que corrobore le prince Harry : "Et ensuite, c'était du genre : "sortons les agendas et voyons comment on arrive à faire marcher ça", vu que je partais un mois en Afrique et qu'elle travaillait."

Lui non plus ne savait guère qui était l'autre moitié du blind date, ce qu'il explique joliment : "Je n'avais jamais entendu parler d'elle jusqu'à ce que cette amie prononce les mots "Meghan Markle". J'étais là, genre : "D'accord, donne-moi des détails." Je n'avais jamais regardé Suits, jamais entendu parler de Meghan. Et j'ai été magnifiquement surpris quand je suis entré dans la pièce et que je l'ai vue. Elle était là, assise, et j'ai pensé : "OK, bon, il va falloir que j'élève mon niveau de jeu !""

Et Meghan de conclure encore plus élégamment : "Je pense que pour tous les deux, c'était vraiment rafraîchissant. Tout ce que j'ai appris sur lui, je l'ai appris de lui. Tout le contraire de si j'avais grandi au milieu des articles, des tabloïds et tout. Tout ce que j'ai appris sur lui et sa famille, c'est ce qu'il a partagé avec moi. Et réciproquement. Pour tous les deux, c'était vraiment une manière authentique de se découvrir."