Serena Williams future maman "incroyable", Meghan Markle l'assure

Si le sexe du bébé reste un mystère – plus que pour quelques semaines puisque l'accouchement est proche –, les amies stars de Serena Williams savent qu'elle fera une excellent maman.

Vogue publie le témoigne de l'actrice américaine Meghan Markle, petite amie très médiatisée du prince Harry. La sublime star de la série Suits a la certitude que sa très bonne amie assurera avec son bébé, alors même que Serena Williams dit avoir beaucoup à apprendre en maternité. "Elle sera une maman incroyable. La meilleure de toutes parce qu'elle est sensible à équilibrer force et sensibilité. En plus, étant donné qu'elle est super forte au karaoké, je pense qu'elle mettra sa touche Serena en chantant des berceuses à son bébé. J'ai hâte de voir ça !", confie Meghan Markle.

Des talents inattendus confirmés par une autre amie très connue de la championne de tennis, Kim Kardashian. "J'aimerais que les gens puissent voir sa facette décalée. C'est une obsédée du karaoké, ce qui est personnellement ma plus grosse peur", témoigne la starlette américaine de 36 ans avant de partager une anecdote : "Je me souviens d'un dîner à San Francisco avant une levée de fonds du comité démocrate. Serana chantait, Barack Obama chantait, Kanye chantait. C'était mythique. Elle s'accorde ces moments, c'est comme ça qu'elle recharge ses batteries." Kim Kardashian n'a que de tendres mots à l'égard de son amie qu'elle connaît depuis quinze ans : "Serena est la fille que vous pouvez appeler et à qui vous pouvez tout raconter. Elle ne vous jugera jamais et ne sera jamais trop occupée pour vous. Oh, et elle peut garder n'importe quel secret."

Partagera-t-elle la naissance de son premier enfant avec le monde entier ou la gardera-t-elle pour elle ? Réponse très prochainement !

